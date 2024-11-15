Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Reuters: Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца не звонить Владимиру Путину, заявляя, что это ослабит изоляцию российского лидера. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации украинского президента.

Агентство утверждает, что Шольц заранее сообщил Зеленскому о своем намерении созвониться с Путиным.

«Канцлер сказал нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию», – цитирует Reuters собеседника.

15 ноября Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Беседа длилась около часа. В Кремле указали, что звонок состоялся по инициативе германской стороны. Было отмечено, что лидеры двух стран провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Говоря о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине, Путин обратил внимание на то, что Москва не отказывалась от переговоров и остаётся открытой к их проведению, но сейчас от этого отказывается Киев. Президент России подчеркнул, что при возможных договоренностях необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из текущих территориальных реалий. Переговоры также должны быть направлены на устранение первопричин конфликта.

По данным правительства Германии, во время разговора канцлер ФРГ осудил спецоперацию на Украине и призвал российского лидера остановить ее и вывести войска. Он также призвал к переговорам для урегулирования конфликта и достижения справедливого и прочного мира, подчеркнув, что Германия намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных