Reuters: Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину
Президент Украины Владимир Зеленский просил канцлера Германии Олафа Шольца не звонить Владимиру Путину, заявляя, что это ослабит изоляцию российского лидера. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации украинского президента.
Агентство утверждает, что Шольц заранее сообщил Зеленскому о своем намерении созвониться с Путиным.
«Канцлер сказал нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию», – цитирует Reuters собеседника.
15 ноября Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Беседа длилась около часа. В Кремле указали, что звонок состоялся по инициативе германской стороны. Было отмечено, что лидеры двух стран провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Говоря о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине, Путин обратил внимание на то, что Москва не отказывалась от переговоров и остаётся открытой к их проведению, но сейчас от этого отказывается Киев. Президент России подчеркнул, что при возможных договоренностях необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из текущих территориальных реалий. Переговоры также должны быть направлены на устранение первопричин конфликта.
По данным правительства Германии, во время разговора канцлер ФРГ осудил спецоперацию на Украине и призвал российского лидера остановить ее и вывести войска. Он также призвал к переговорам для урегулирования конфликта и достижения справедливого и прочного мира, подчеркнув, что Германия намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.