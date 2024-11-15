Reuters: Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину

15 ноября Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Беседа длилась около часа. В Кремле указали, что звонок состоялся по инициативе германской стороны. Было отмечено, что лидеры двух стран провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Говоря о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине, Путин обратил внимание на то, что Москва не отказывалась от переговоров и остаётся открытой к их проведению, но сейчас от этого отказывается Киев. Президент России подчеркнул, что при возможных договоренностях необходимо учитывать интересы России в сфере безопасности и исходить из текущих территориальных реалий. Переговоры также должны быть направлены на устранение первопричин конфликта.