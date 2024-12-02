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В Кремле наблюдают за контактами Шольца и Зеленского

Ведомости

У Кремля нет каких-либо ожиданий от визита канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину, но наблюдают за всеми подобными контактами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков констатировал, что Германия продолжает свою линию безусловной поддержки Украины. Одновременно от напомнил про телефонные переговоры Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что диалог «это всегда позитивное явление»

«Мы внимательно отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет», – подытожил представитель Кремля.

Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 декабря. Предполагается, что визит связан с проблемой будущей помощи Украине после избрания президента США Дональда Трампа. Последний раз Шольц приезжал на Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2022 г.

15 ноября президент России Владимир Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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