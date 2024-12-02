В Кремле наблюдают за контактами Шольца и Зеленского
У Кремля нет каких-либо ожиданий от визита канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украину, но наблюдают за всеми подобными контактами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков констатировал, что Германия продолжает свою линию безусловной поддержки Украины. Одновременно от напомнил про телефонные переговоры Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что диалог «это всегда позитивное явление»
«Мы внимательно отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет», – подытожил представитель Кремля.
Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 декабря. Предполагается, что визит связан с проблемой будущей помощи Украине после избрания президента США Дональда Трампа. Последний раз Шольц приезжал на Украину вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2022 г.
15 ноября президент России Владимир Путин и Шольц провели первый за два года телефонный разговор. Диалог длился около часа и прошел по инициативе немецкой стороны. Шольц говорил в интервью Süddeutsche Zeitung, что единственный способ понять позицию президента России по переговорам с Украиной – это обсудить эту тему с ним лично.