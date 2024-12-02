Пезешкиан подтвердил готовность Ирана поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом
Иран предоставит Сирии всю необходимую помощь для борьбы с терроризмом. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с сирийским лидером Башаром Асадом, передает канцелярия президента Сирии.
Асад отметил, что эскалация указывает на попытку разделить регион, раздробить его и перекроить карты в соответствии с интересами США и Запада. По его словам, происходящее придаст Сирии и армии страны больше решимости для борьбы с терроризмом. Пезешкиан подчеркнул, что Иран осуждает попытки подорвать единство и стабильность Сирии. Он указал на готовность исламской республики оказать любую поддержку стране для ликвидации терроризма и пресечения целей его сторонников.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам
По данным Anadolu на 1 декабря, боевики захватили крупнейший город Сирии Алеппо и более 50 населенных пунктов в его провинциях и Хамы, в том числе район Мааррет-эн-Нууман в Идлибе – стратегический узел на трассе М5, которая соединяет Алеппо, Идлиб, Хаму, Хомс и Дамаск с Иорданией.