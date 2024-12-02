Пезешкиан подтвердил готовность Ирана поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом

Асад отметил, что эскалация указывает на попытку разделить регион, раздробить его и перекроить карты в соответствии с интересами США и Запада. По его словам, происходящее придаст Сирии и армии страны больше решимости для борьбы с терроризмом. Пезешкиан подчеркнул, что Иран осуждает попытки подорвать единство и стабильность Сирии. Он указал на готовность исламской республики оказать любую поддержку стране для ликвидации терроризма и пресечения целей его сторонников.