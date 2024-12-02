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Президент Маркос: в водах Филиппин замечена российская подлодка

Ведомости

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил обеспокоенность присутствием в водах страны российской подводной лодки. Его слова приводит Bloomberg.

«Любое вторжение в Западное Филиппинское море [участки Южно-Китайского моря в пределах исключительной экономической зоны страны], в нашу исключительную экономическую зону, в наши границы вызывает серьезную обеспокоенность», – заявил Маркос.

По данным источников Philippine Daily Inquirer, подводная лодка «Уфа» ВМС России была замечена 28 ноября в 148 км к западу от провинции Западный Миндоро. Судно якобы прибыло из Малайзии. Чтобы отследить перемещения подлодки, военно-морские силы Филиппин направили самолет и военный корабль. Не погружаясь, российское судно медленно двигалось на север, за пределы территориальных вод Филиппин.

Bloomberg обращает внимание, что появление российской подводной лодки произошло на фоне напряженных отношений между Манилой и Пекином в Южно-Китайском море. Филиппины выступили против притязаний Китая на этот водный путь, а США в ноябре заявили, что их военные оказывают поддержку своим филиппинским партнерам в операциях в Южно-Китайском море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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