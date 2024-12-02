Президент Маркос: в водах Филиппин замечена российская подлодка
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил обеспокоенность присутствием в водах страны российской подводной лодки. Его слова приводит Bloomberg.
«Любое вторжение в Западное Филиппинское море [участки Южно-Китайского моря в пределах исключительной экономической зоны страны], в нашу исключительную экономическую зону, в наши границы вызывает серьезную обеспокоенность», – заявил Маркос.
По данным источников Philippine Daily Inquirer, подводная лодка «Уфа» ВМС России была замечена 28 ноября в 148 км к западу от провинции Западный Миндоро. Судно якобы прибыло из Малайзии. Чтобы отследить перемещения подлодки, военно-морские силы Филиппин направили самолет и военный корабль. Не погружаясь, российское судно медленно двигалось на север, за пределы территориальных вод Филиппин.
Bloomberg обращает внимание, что появление российской подводной лодки произошло на фоне напряженных отношений между Манилой и Пекином в Южно-Китайском море. Филиппины выступили против притязаний Китая на этот водный путь, а США в ноябре заявили, что их военные оказывают поддержку своим филиппинским партнерам в операциях в Южно-Китайском море.