Президент Маркос: в водах Филиппин замечена российская подлодка

Bloomberg обращает внимание, что появление российской подводной лодки произошло на фоне напряженных отношений между Манилой и Пекином в Южно-Китайском море. Филиппины выступили против притязаний Китая на этот водный путь, а США в ноябре заявили, что их военные оказывают поддержку своим филиппинским партнерам в операциях в Южно-Китайском море.