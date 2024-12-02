Путин поддержал соглашение с Белоруссией о взаимном исполнении судебных решений

Постановление правительства было опубликовано 21 ноября. Соглашение применяется к судебным постановлениям, вынесенным по гражданским и уголовным делам в части гражданского иска. Он, в свою очередь, предусматривает обязанности должника выплатить денежные средства в пользу взыскателя, в том числе в части госпошлин и иных судебных расходов.