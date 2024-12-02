Sky News: все члены политбюро «Хамаса» покинули Катар
Все члены политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» покинули территорию Катара вместе со своими семьями. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала отметили, что представители группировки направились в разные места, но не уточнили, в какие именно.
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари 19 ноября заявил, что руководство группировки, входящее в переговорную группу по урегулированию конфликта в секторе Газа, не находится в Дохе. По его словам, офис политбюро «Хамаса» находится в столице Катара для поддержания контактов, но власти страны не видят причин для сохранения представительства группировки при отсутствии посреднических функций.
9 ноября Financial Times сообщила, что власти Катара под давлением США потребовали от лидеров «Хамаса» покинуть страну из-за отказа обсуждать освобождение израильских заложников, удерживаемых боевиками в Газе. По данным издания, руководство группировки и их семьи находятся в Дохе с 2012 г.
Неназванный арабский дипломат заявил изданию, что представители группировки рассматривали возможность переезда в Турцию, Иран, Алжир или Мавританию. Другой источник газеты указывал, что руководство «Хамаса» скорее переедет в Турцию, поскольку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживает группировку и критикует Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.