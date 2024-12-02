Путин анонсировал встречу с Алексеем Кудриным

Один из участников встречи, директор физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института (МФТИ) Денис Кузьмин, затронул тему практик, которые можно было бы из IT транслировать в биотех. В частности, по его словам, нужно более плотное взаимодействие технологических компаний с вузами. В качестве успешного примера такого взаимодействия Кузьмин назвал «Яндекс» и его образовательные проекты.