Путин анонсировал встречу с Алексеем Кудриным
Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным 3 декабря. Об этом глава государства сообщил участникам IV Конгресса молодых ученых в Ново-Огареве, прямая трансляция этой встречи опубликована на Rutube.
Один из участников встречи, директор физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института (МФТИ) Денис Кузьмин, затронул тему практик, которые можно было бы из IT транслировать в биотех. В частности, по его словам, нужно более плотное взаимодействие технологических компаний с вузами. В качестве успешного примера такого взаимодействия Кузьмин назвал «Яндекс» и его образовательные проекты.
«Алексей Леонидович Кудрин у меня по-моему завтра будет. Мы с ним поговорим об этом, по поводу "Яндекса" и его участия в этой работе», – пообещал Путин.
30 ноября 2022 г. Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты. 5 декабря того же года он принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. В июле 2024 г. Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Кудрин в своем Telegram-канале тогда уточнил, что сохранит свою роль в компании.