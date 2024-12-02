В Белом доме затруднились спрогнозировать последствия атаки боевиков в Сирии
Вашингтон считает, что на данный момент слишком рано говорить о том, к чему может привести эскалация ситуации на северо-западе Сирии и какое влияние последние события окажут на страну. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы очень внимательно за этим наблюдаем, и еще слишком рано судить, чем все это обернется», – сказал журналистам Кирби.
Он также процитировал помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который полагает, что «крупнейшие сторонники» президента Сирии Башара Асада – ливанская группировка «Хезболла», Иран и Россия – «отвлечены» и якобы ослаблены.
«Означает ли это, что в Сирии произойдут большие перемены, мы просто не знаем», – признал Кирби.
2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии и контакты на соответствующих уровнях. Российский лидер Владимир Путин и глава Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора также выразили поддержку действиям властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее ведут члены «Хайят Тахрир аш-Шам
По данным Anadolu на 1 декабря, боевики захватили крупнейший город Сирии Алеппо и более 50 населенных пунктов в его провинциях и Хамы, в том числе район Мааррет-эн-Нууман в Идлибе – стратегический узел на трассе М5, которая соединяет Алеппо, Идлиб, Хаму, Хомс и Дамаск с Иорданией.