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В Белом доме затруднились спрогнозировать последствия атаки боевиков в Сирии

Ведомости

Вашингтон считает, что на данный момент слишком рано говорить о том, к чему может привести эскалация ситуации на северо-западе Сирии и какое влияние последние события окажут на страну. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы очень внимательно за этим наблюдаем, и еще слишком рано судить, чем все это обернется», – сказал журналистам Кирби.

Он также процитировал помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который полагает, что «крупнейшие сторонники» президента Сирии Башара Асада – ливанская группировка «Хезболла», Иран и Россия – «отвлечены» и якобы ослаблены.

«Означает ли это, что в Сирии произойдут большие перемены, мы просто не знаем», – признал Кирби.

2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать президента Сирии и контакты на соответствующих уровнях. Российский лидер Владимир Путин и глава Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора также выразили поддержку действиям властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее ведут члены «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ), союзная им Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. Это первое серьезное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г., когда при посредничестве Турции и России стороны договорились о прекращении огня.

По данным Anadolu на 1 декабря, боевики захватили крупнейший город Сирии Алеппо и более 50 населенных пунктов в его провинциях и Хамы, в том числе район Мааррет-эн-Нууман в Идлибе – стратегический узел на трассе М5, которая соединяет Алеппо, Идлиб, Хаму, Хомс и Дамаск с Иорданией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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