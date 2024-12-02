Премьер-министр Франции провел проект о соцрасходах бюджета в обход парламента

Премьер-министр Франции провел проект о соцрасходах бюджета в обход парламентаТеперь ультраправые и левые готовятся вынести его правительству вотум недоверия
Премьер-министр Мишель Барнье провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета на 2025 г. в обход парламента, применив специальную статью Конституции (ст. 49.3). Она позволяет правительству брать исключительные права за проект о соцрасходах без надобности проводить голосование в нижней палате парламента, передает Le Monde.
Как отмечает газета, национальное собрание Франции должно было утвердить социальные расходы бюджета на 2025 г., но из-за разногласий кабинета с ультраправой партией «Национальное объединение» (RN) насчет разных положений законопроекта Барнье воспользовался Конституцией. О своем решении премьер 2 ноября заявил депутатам нижней палаты парламента. Он подчеркнул, что важно поставить «будущее нации» выше «собственных интересов».
Правительственный кризис, разворачивающийся во Франции, связан с подорожанием французских облигаций на фоне немецких. Разрыв увеличился на 90 базисных пунктов, что стало самым высоким показателем с 2012 г., писал Bloomberg. На фоне этого парламент и правительство не могут прийти к единому мнению по принятию федерального бюджета на 2025 г. При этом Барнье предупреждал о «серьезных бурях» на финансовых рынках в случае отклонения бюджета и отстранения его от власти. Глава финансового отдела ультраправой партии Жан-Филипп Танги назвал это предупреждение «безосновательно опасным», так как существуют варианты законодательства, гарантирующие продолжение функционирования государства в случае провала бюджетного законопроекта.
В начале сентября Макрон назначил новым премьер-министром страны Барнье – бывшего министра иностранных дел Франции. 21 сентября в стране утвердили новый состав правительства.
4 октября блок левых партий «Новый народный фронт» внес в национальное собрание проект вотума недоверия премьер-министру Франции. Первый для нового правительства вотум недоверия поддержали 192 депутата.