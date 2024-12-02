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Премьер-министр Франции провел проект о соцрасходах бюджета в обход парламента

Теперь ультраправые и левые готовятся вынести его правительству вотум недоверия
Ведомости

Премьер-министр Мишель Барнье провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета на 2025 г. в обход парламента, применив специальную статью Конституции (ст. 49.3). Она позволяет правительству брать исключительные права за проект о соцрасходах без надобности проводить голосование в нижней палате парламента, передает Le Monde.

Как отмечает газета, национальное собрание Франции должно было утвердить социальные расходы бюджета на 2025 г., но из-за разногласий кабинета с ультраправой партией «Национальное объединение» (RN) насчет разных положений законопроекта Барнье воспользовался Конституцией. О своем решении премьер 2 ноября заявил депутатам нижней палаты парламента. Он подчеркнул, что важно поставить «будущее нации» выше «собственных интересов».

Правительственный кризис, разворачивающийся во Франции, связан с подорожанием французских облигаций на фоне немецких. Разрыв увеличился на 90 базисных пунктов, что стало самым высоким показателем с 2012 г., писал Bloomberg. На фоне этого парламент и правительство не могут прийти к единому мнению по принятию федерального бюджета на 2025 г. При этом Барнье предупреждал о «серьезных бурях» на финансовых рынках в случае отклонения бюджета и отстранения его от власти. Глава финансового отдела ультраправой партии Жан-Филипп Танги назвал это предупреждение «безосновательно опасным», так как существуют варианты законодательства, гарантирующие продолжение функционирования государства в случае провала бюджетного законопроекта.

В начале сентября Макрон назначил новым премьер-министром страны Барнье – бывшего министра иностранных дел Франции. 21 сентября в стране утвердили новый состав правительства.

4 октября блок левых партий «Новый народный фронт» внес в национальное собрание проект вотума недоверия премьер-министру Франции. Первый для нового правительства вотум недоверия поддержали 192 депутата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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