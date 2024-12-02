Премьер-министр Франции провел проект о соцрасходах бюджета в обход парламента

Правительственный кризис, разворачивающийся во Франции, связан с подорожанием французских облигаций на фоне немецких. Разрыв увеличился на 90 базисных пунктов, что стало самым высоким показателем с 2012 г., писал Bloomberg. На фоне этого парламент и правительство не могут прийти к единому мнению по принятию федерального бюджета на 2025 г. При этом Барнье предупреждал о «серьезных бурях» на финансовых рынках в случае отклонения бюджета и отстранения его от власти. Глава финансового отдела ультраправой партии Жан-Филипп Танги назвал это предупреждение «безосновательно опасным», так как существуют варианты законодательства, гарантирующие продолжение функционирования государства в случае провала бюджетного законопроекта.