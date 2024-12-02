Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Politico: Ботсвана и Ангола поддержат Запад в борьбе с российскими алмазами

Ведомости

Надежды на то, что российские алмазы не попадут на Запад, значительно возросли после того, как Ботсвана и Ангола предприняли четкие шаги по укреплению сотрудничества с Европейским союзом и G7, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в начале 2024 г. страны ЕС и G7 ввели санкции против российских алмазов, но для эффективного соблюдения этих ограничений Западу требовалась поддержка конкурентов России на алмазном рынке. В частности, Ботсвана уже согласилась сертифицировать свои алмазы, и аналогичные переговоры ведутся с другими производителями. Диалоги ведутся с Намибией и Анголой. Ангола, которая может стать крупнейшим производителем алмазов в мире, избавилась от российского присутствия, продав долю «Алросы» в местном совместном предприятии оманскому инвестиционному фонду. Хотя эти страны вряд ли примут санкции против России в полном объеме, поддержка бизнеса может оказаться более эффективным аргументом для сотрудничества, отмечает Politico.

5 июня крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers, подконтрольная британской Anglo American, предложила свои способы ограничения импорта алмазов и бриллиантов из России. В сообщении компании отмечалось, что она «полностью поддерживает» введение санкций странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) против поставок российских бриллиантов, которые должны вступить в силу осенью 2024 г.

Но для эффективной работы эмбарго на импорт камней из России нужно, чтобы ограничения были «практичными, общеотраслевыми и осуществимыми», говорилось в сообщении. В частности, компания считала возможным с 1 сентября 2024 г., как и планируется, расширить ограничения на импорт из России бриллиантов – запретить поставки камней весом 0,5 карата и более. Но при этом, считают в De Beers, нужен некий переходный (начальный) период на 12 месяцев начиная с сентября, чтобы дать отрасли время адаптироваться к новым требованиям.

Сертификацию алмазов, по мнению компании, лучше проводить «как можно ближе» к месту их производства для максимальной уверенности в источнике происхождения. Эксперты в разговоре с «Ведомостями» сообщали, что даже уже введенные санкции против российских алмазов, начавшие действовать с начала года, негативно влияют на рынок. Производители алмазов и бриллиантов сталкиваются с задержками на таможне, ростом издержек и срывом поставок.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных