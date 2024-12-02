Politico: Ботсвана и Ангола поддержат Запад в борьбе с российскими алмазами

Как отмечает издание, в начале 2024 г. страны ЕС и G7 ввели санкции против российских алмазов, но для эффективного соблюдения этих ограничений Западу требовалась поддержка конкурентов России на алмазном рынке. В частности, Ботсвана уже согласилась сертифицировать свои алмазы, и аналогичные переговоры ведутся с другими производителями. Диалоги ведутся с Намибией и Анголой. Ангола, которая может стать крупнейшим производителем алмазов в мире, избавилась от российского присутствия, продав долю «Алросы» в местном совместном предприятии оманскому инвестиционному фонду. Хотя эти страны вряд ли примут санкции против России в полном объеме, поддержка бизнеса может оказаться более эффективным аргументом для сотрудничества, отмечает Politico.