Politico: Ботсвана и Ангола поддержат Запад в борьбе с российскими алмазами
Надежды на то, что российские алмазы не попадут на Запад, значительно возросли после того, как Ботсвана и Ангола предприняли четкие шаги по укреплению сотрудничества с Европейским союзом и G7, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, в начале 2024 г. страны ЕС и G7 ввели санкции против российских алмазов, но для эффективного соблюдения этих ограничений Западу требовалась поддержка конкурентов России на алмазном рынке. В частности, Ботсвана уже согласилась сертифицировать свои алмазы, и аналогичные переговоры ведутся с другими производителями. Диалоги ведутся с Намибией и Анголой. Ангола, которая может стать крупнейшим производителем алмазов в мире, избавилась от российского присутствия, продав долю «Алросы» в местном совместном предприятии оманскому инвестиционному фонду. Хотя эти страны вряд ли примут санкции против России в полном объеме, поддержка бизнеса может оказаться более эффективным аргументом для сотрудничества, отмечает Politico.
5 июня крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers, подконтрольная британской Anglo American, предложила свои способы ограничения импорта алмазов и бриллиантов из России. В сообщении компании отмечалось, что она «полностью поддерживает» введение санкций странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) против поставок российских бриллиантов, которые должны вступить в силу осенью 2024 г.
Но для эффективной работы эмбарго на импорт камней из России нужно, чтобы ограничения были «практичными, общеотраслевыми и осуществимыми», говорилось в сообщении. В частности, компания считала возможным с 1 сентября 2024 г., как и планируется, расширить ограничения на импорт из России бриллиантов – запретить поставки камней весом 0,5 карата и более. Но при этом, считают в De Beers, нужен некий переходный (начальный) период на 12 месяцев начиная с сентября, чтобы дать отрасли время адаптироваться к новым требованиям.
Сертификацию алмазов, по мнению компании, лучше проводить «как можно ближе» к месту их производства для максимальной уверенности в источнике происхождения. Эксперты в разговоре с «Ведомостями» сообщали, что даже уже введенные санкции против российских алмазов, начавшие действовать с начала года, негативно влияют на рынок. Производители алмазов и бриллиантов сталкиваются с задержками на таможне, ростом издержек и срывом поставок.