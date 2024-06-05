De Beers предложила меры борьбы с российскими алмазами

Цены на алмазы и бриллианты на мировом рынке снижаются с весны 2022 г., когда индекс цен на бриллианты IDEX достиг исторического максимума в 158,4 пункта. К 2023 г. индекс упал на 16,5% до 109,8 пункта, на 5 июня 2024 г. он составлял 106,1 пункта. По данным Rapaport, в июне 2023 г. цены на бриллианты массой 1 карат упали до минимума с ноября 2020 г. По данным компании на начало мая, индекс цен на камни этой массы с начала 2024 г. сократился на 4% до 5,7. При это Красноженов из Альфа-банка отмечает, что цены уже превышают уровни, наблюдаемые до 2020 г.