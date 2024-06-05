De Beers предложила меры борьбы с российскими алмазами

De Beers предложила меры борьбы с российскими алмазамиОдной из них, по мнению гиганта, может стать применение системы блокчейн
Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers, подконтрольная британской Anglo American, предложила свои способы ограничения импорта алмазов и бриллиантов из России. Об этом сообщила 5 июня пресс-служба компании.
В сообщении отмечается, что она «полностью поддерживает» введение санкций странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) против поставок российских бриллиантов, которые должны вступить в силу осенью 2024 г.
Но для того, чтобы эмбарго на импорт камней из России эффективно работало, нужно чтобы ограничения были «практичными, общеотраслевыми и осуществимыми», говорится в релизе.
Для этого De Beers «в ответ на запросы стран большой семерки» выдвинула ряд своих предложений.
В частности, компания считает возможным с 1 сентября 2024 г., как и планируется, расширить ограничения на импорт из России бриллиантов – запретить поставки камней весом 0,5 карата и более. Но при этом, считают в De Beers, нужен некий переходный (начальный) период на 12 месяцев начиная с сентября, чтобы дать отрасли время адаптироваться к новым требованиям.
Сертификацию алмазов, по мнению компании, лучше проводить «как можно ближе» к месту их производства для максимальной уверенности в источнике происхождения. «Бельгия должна играть ведущую роль, но страны-производители, такие как Ботсвана, Канада, Намибия, Южная Африка и Ангола, также имеют стандарты, соблюдаемые во всем мире, поэтому у них должна быть возможность сертифицировать свои собственные алмазы для торговли с G7», – говорится в релизе.
В компании указывают, что сертификаты Кимберлийского процесса (КП; организация алмазодобывающих стран и стран–импортеров алмазов) – единственный поддерживаемый правительствами механизм подтверждения происхождения алмазов. De Beers считает, что процесс их выдачи «необходимо и дальше совершенствовать», чтобы обеспечить дополнительные гарантии данных о происхождении камней. В частности, в сертификатах КП на партии алмазов должны перечисляться конкретные страны-производители вместо пометки «смешанное происхождение», а сами сертификаты нужно оцифровать.
De Beers к 1 сентября намерена загрузить данные о всех своих необработанных алмазах ювелирного качества весом от 1 карата и выше (эквивалентно бриллиантам 0,5 карата) в отраслевую блокчейн-систему De Beers Tracer. Пользоваться этой системой, как заявляют в компании, «по себестоимости» ее создания и обслуживания смогут также участники отрасли и госорганы.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев отмечает, что даже уже введенные санкции против российских алмазов, начавшие действовать с начала года, негативно влияют на рынок. Производители алмазов и бриллиантов сталкиваются с задержками на таможне, ростом издержек и срывом поставок, уточняет он. Сертификация камней «на местах», по его мнению, могла бы решить эту проблему. Главный стратег ИК «Вектор Икс» Максим Худалов добавляет, что если это произойдет, то может появится новый канал сбыта камней ювелирного качества, которые будут продаваться с дисконтом.
Ключевыми бенефициарами предлагаемых изменений эксперты считают саму De Beers и другие алмазодобывающие компании. Производители получат контроль над процессом сертификации и повысят свою независимость, отмечает Пучкарев.
Руководитель аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что предложения De Beers не отвечают на вопрос, как технически будет организована система сертификации алмазов на мировом уровне. Использование цифровых технологий, по его словам, станет слишком дорогостоящим проектом, на реализацию которого потребуется несколько лет, а предлагаемые сейчас методы сертификации неизбежно приведут к росту издержек производителей. Емкость рынков, которые не вводили санкции против России, позволит сбыть тот объем продукции, от которого откажутся в Европе и G7, полагает эксперт.
«Ведомости» направили запросы крупнейшему российскому алмазодобытчику «Алроса» и в пресс-службу De Beers.
С 1 января этого года вступил в силу запрет на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7, а с 1 марта — также на ввоз бриллиантов из российского сырья, ограненных в третьих странах. Государства G7 планируют к 1 сентября разработать и внедрить систему отслеживания и сертификации драгоценных камней. Ключевую роль в этом процессе будет играть Бельгия, так как бельгийский Антверпен является одним из наиболее крупных центров мировой торговли алмазами. Импортеры в страны большой семерки должны будут самостоятельно подтверждать происхождение драгкамней.
Ограничения поставок российских алмазов также ввел Минфин США: с 1 марта 2024 г. запрещены поставки из России непромышленных алмазов массой от 1 карата и ювелирных изделий с бриллиантами российского происхождения, а с 1 сентября санкции начнут действовать против алмазов от 0,5 карата
При этом источники Reuters на прошлой неделе говорили, что США решили пересмотреть детали запрета поставок на рынки стран G7 из-за недовольства в странах Африки и в Индии (на нее приходится до 90% огранки алмазов). Ранее о пагубных последствиях для отрасли, как писали «Ведомости», также предупреждала американская Rapaport, владеющая крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet (см. публикацию от 12 февраля).
На Россию приходится примерно треть добычи алмазов в мире. По последним данным Кимберлийского процесса, в 2022 г. мировое производство алмазов увеличилось на 1% до 120 млн каратов, а РФ нарастила производство на 7% до 41,9 млн каратов.
Цены на алмазы и бриллианты на мировом рынке снижаются с весны 2022 г., когда индекс цен на бриллианты IDEX достиг исторического максимума в 158,4 пункта. К 2023 г. индекс упал на 16,5% до 109,8 пункта, на 5 июня 2024 г. он составлял 106,1 пункта. По данным Rapaport, в июне 2023 г. цены на бриллианты массой 1 карат упали до минимума с ноября 2020 г. По данным компании на начало мая, индекс цен на камни этой массы с начала 2024 г. сократился на 4% до 5,7. При это Красноженов из Альфа-банка отмечает, что цены уже превышают уровни, наблюдаемые до 2020 г.