Производители редких металлов хотят получить новые льготы для своих проектов

Производители редких металлов хотят получить новые льготы для своих проектовОни необходимы для развития сырьевой базы под смежные отрасли промышленности
Российская Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) предлагает расширить меры поддержки для добычи и первичной переработки этой продукции. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель ассоциации, гендиректор Соликамского магниевого завода (СМЗ) Руслан Димухамедов.
По его словам, вопрос дополнительных мер господдержки обсуждался 20 мая на закрытой стратегической сессии по развитию отрасли совместно с Минпромторгом и госкорпорацией «Росатом». «Было решено подготовить рекомендации по возможным дополнительным мерам господдержки, которые будут вынесены для рассмотрения на государственном уровне», – отмечалось в пресс-релизе «Росатома» по итогам мероприятия. Но какие именно это будут меры, не уточнялось.
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