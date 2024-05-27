Производители редких металлов хотят получить новые льготы для своих проектов

По его словам, вопрос дополнительных мер господдержки обсуждался 20 мая на закрытой стратегической сессии по развитию отрасли совместно с Минпромторгом и госкорпорацией «Росатом». «Было решено подготовить рекомендации по возможным дополнительным мерам господдержки, которые будут вынесены для рассмотрения на государственном уровне», – отмечалось в пресс-релизе «Росатома» по итогам мероприятия. Но какие именно это будут меры, не уточнялось.