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Производители редких металлов хотят получить новые льготы для своих проектов

Они необходимы для развития сырьевой базы под смежные отрасли промышленности
Георгий Бичашвили
Илья Питалев / РИА Новости

Российская Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) предлагает расширить меры поддержки для добычи и первичной переработки этой продукции. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель ассоциации, гендиректор Соликамского магниевого завода (СМЗ) Руслан Димухамедов.

По его словам, вопрос дополнительных мер господдержки обсуждался 20 мая на закрытой стратегической сессии по развитию отрасли совместно с Минпромторгом и госкорпорацией «Росатом». «Было решено подготовить рекомендации по возможным дополнительным мерам господдержки, которые будут вынесены для рассмотрения на государственном уровне», – отмечалось в пресс-релизе «Росатома» по итогам мероприятия. Но какие именно это будут меры, не уточнялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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