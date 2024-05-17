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СМИ: США пересматривают санкции против российских алмазов из-за реакции отрасли

Ведомости

США решили пересмотреть самые строгие элементы запрета на ввоз российских алмазов после негативной реакции африканских производителей, индийских и нью-йоркских ювелиров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь источников.

Два собеседника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что американцы отказались от участия в рабочих группах G7 по жесткому контролю ввоза алмазов. Три источника также рассказали, что Вашингтон не проявляет активности в отношении обеспечения прослеживаемости источника товара и что дискуссии об этом механизме зашли в тупик.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил агентству, что власти страны не изменили своей позиции в сфере санкций и продолжат сотрудничать с «большой семеркой». В то же время США должны учитывать мнение отрасли, пояснил он.

«Мы должны сделать это таким образом, чтобы учесть интересы африканских партнеров и африканских производителей, а также партнеров из Индии и ОАЭ <…> и убедиться, что мы также сможем сделать это приемлемым для промышленности США», – сказал чиновник.

18 декабря 2023 г. Евросоюз (ЕС) утвердил 12-й пакет санкций, в котором также содержится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые на территории РФ, экспортируемые из России, а также на камни, ограненные в третьих странах, следует из официального заявления ЕС. Эмбарго вступило в силу с 1 января 2024 г.

8 февраля управление по контролю за иностранными активами минфина США сообщило, что вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами. Запрет на поставки российских алмазов весом от 1 карата начал действовать с 1 марта, от 0,5 карата – должен заработать с 1 сентября этого года. Новые ограничения были приняты в рамках ранее согласованных странами G7 шагов по отказу от закупки российских камней.

С сентября запрет ЕС потребует, чтобы алмазы от 0,5 карата и выше проходили через Антверпен, многовековой алмазный центр в Бельгии, для сертификации прослеживаемости. В феврале президенты Анголы, Ботсваны и Намибии направили лидерам G7 письма, в которых заявили, что заранее определенная точка входа на рынок «большой семерки» будет несправедливой и снизит их доходы, пишет Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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