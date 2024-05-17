СМИ: США пересматривают санкции против российских алмазов из-за реакции отрасли

18 декабря 2023 г. Евросоюз (ЕС) утвердил 12-й пакет санкций, в котором также содержится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые на территории РФ, экспортируемые из России, а также на камни, ограненные в третьих странах, следует из официального заявления ЕС. Эмбарго вступило в силу с 1 января 2024 г.