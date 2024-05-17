СМИ: США пересматривают санкции против российских алмазов из-за реакции отрасли
США решили пересмотреть самые строгие элементы запрета на ввоз российских алмазов после негативной реакции африканских производителей, индийских и нью-йоркских ювелиров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь источников.
Два собеседника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что американцы отказались от участия в рабочих группах G7 по жесткому контролю ввоза алмазов. Три источника также рассказали, что Вашингтон не проявляет активности в отношении обеспечения прослеживаемости источника товара и что дискуссии об этом механизме зашли в тупик.
Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил агентству, что власти страны не изменили своей позиции в сфере санкций и продолжат сотрудничать с «большой семеркой». В то же время США должны учитывать мнение отрасли, пояснил он.
«Мы должны сделать это таким образом, чтобы учесть интересы африканских партнеров и африканских производителей, а также партнеров из Индии и ОАЭ <…> и убедиться, что мы также сможем сделать это приемлемым для промышленности США», – сказал чиновник.
18 декабря 2023 г. Евросоюз (ЕС) утвердил 12-й пакет санкций, в котором также содержится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые на территории РФ, экспортируемые из России, а также на камни, ограненные в третьих странах, следует из официального заявления ЕС. Эмбарго вступило в силу с 1 января 2024 г.
8 февраля управление по контролю за иностранными активами минфина США сообщило, что вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами. Запрет на поставки российских алмазов весом от 1 карата начал действовать с 1 марта, от 0,5 карата – должен заработать с 1 сентября этого года. Новые ограничения были приняты в рамках ранее согласованных странами G7 шагов по отказу от закупки российских камней.
С сентября запрет ЕС потребует, чтобы алмазы от 0,5 карата и выше проходили через Антверпен, многовековой алмазный центр в Бельгии, для сертификации прослеживаемости. В феврале президенты Анголы, Ботсваны и Намибии направили лидерам G7 письма, в которых заявили, что заранее определенная точка входа на рынок «большой семерки» будет несправедливой и снизит их доходы, пишет Reuters.