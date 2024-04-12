Глава Всемирного алмазного центра Антверпена уходит в отставку из-за санкций

Отмечается, что после вступления в силу 1 марта новых ограничений на ввоз драгоценных камней в Евросоюз из России антверпенские алмазные дилеры сталкиваются с длительными и дорогостоящими задержками. Задержки вызваны тем, что теперь для ввоза алмазов и бриллиантов в страны «большой семерки» и ЕС необходимы документальное подтверждение и декларации о том, что камни не российского происхождения.