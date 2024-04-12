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Глава Всемирного алмазного центра Антверпена уходит в отставку из-за санкций

Ведомости

Глава Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ари Эпштейн ушел в отставку из-за разногласий с бельгийским правительством по поводу санкций против алмазов из России, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что после вступления в силу 1 марта новых ограничений на ввоз драгоценных камней в Евросоюз из России антверпенские алмазные дилеры сталкиваются с длительными и дорогостоящими задержками. Задержки вызваны тем, что теперь для ввоза алмазов и бриллиантов в страны «большой семерки» и ЕС необходимы документальное подтверждение и декларации о том, что камни не российского происхождения.

В настоящее время AWDC не сообщила, кто заменит Эпштейна на посту генерального директора.

В России добывают примерно третью часть всех алмазов в мире. При этом на компанию «Алроса» приходится более 90% добычи алмазов в России. «Алроса» находится под санкциями США и ЕС, персональные санкции также введены против гендиректора компании Павла Маринычева. Помимо этого крупные международные ювелирные ритейлеры Tiffany Signet Jewelers и Richemont еще в 2022 г. отказались от закупки алмазов российского происхождения.

ЕС и страны «большой семерки» ввели ограничения в отношении алмазов из России в конце 2023 г. Санкции подразумевают введение прямого запрета на ввоз алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами с 1 января 2024 г. Запрет на косвенный импорт, из третьих стран, вступил в силу с 1 марта 2024 г.

В соответствии с ограничениями к 1 сентября 2024 г. G7 должны разработать и ввести систему отслеживания и сертификации драгоценных камней. Ключевую роль в сертификации будет играть Бельгия, так как бельгийский Антверпен является одним из наиболее крупных центров мировой торговли алмазами, говорил в декабре 2023 г. премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. По данным бельгийского издания Soir, участники алмазного рынка должны разработать инструментарий для проверки камней, а бельгийское правительство займется их сертификацией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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