Глава Всемирного алмазного центра Антверпена уходит в отставку из-за санкций
Глава Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ари Эпштейн ушел в отставку из-за разногласий с бельгийским правительством по поводу санкций против алмазов из России, пишет агентство Reuters.
Отмечается, что после вступления в силу 1 марта новых ограничений на ввоз драгоценных камней в Евросоюз из России антверпенские алмазные дилеры сталкиваются с длительными и дорогостоящими задержками. Задержки вызваны тем, что теперь для ввоза алмазов и бриллиантов в страны «большой семерки» и ЕС необходимы документальное подтверждение и декларации о том, что камни не российского происхождения.
В настоящее время AWDC не сообщила, кто заменит Эпштейна на посту генерального директора.
В России добывают примерно третью часть всех алмазов в мире. При этом на компанию «Алроса» приходится более 90% добычи алмазов в России. «Алроса» находится под санкциями США и ЕС, персональные санкции также введены против гендиректора компании Павла Маринычева. Помимо этого крупные международные ювелирные ритейлеры Tiffany Signet Jewelers и Richemont еще в 2022 г. отказались от закупки алмазов российского происхождения.
ЕС и страны «большой семерки» ввели ограничения в отношении алмазов из России в конце 2023 г. Санкции подразумевают введение прямого запрета на ввоз алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами с 1 января 2024 г. Запрет на косвенный импорт, из третьих стран, вступил в силу с 1 марта 2024 г.
В соответствии с ограничениями к 1 сентября 2024 г. G7 должны разработать и ввести систему отслеживания и сертификации драгоценных камней. Ключевую роль в сертификации будет играть Бельгия, так как бельгийский Антверпен является одним из наиболее крупных центров мировой торговли алмазами, говорил в декабре 2023 г. премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. По данным бельгийского издания Soir, участники алмазного рынка должны разработать инструментарий для проверки камней, а бельгийское правительство займется их сертификацией.