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Трамп пообещал «ад» на Ближнем Востоке в случае невозвращения заложников из Газы

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «ад» на Ближнем Востоке в случае, если заложники, удерживаемые в секторе Газа, не будут освобождены до его инаугурации 20 января. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«...если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 г., когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке разразится ад, и те, кто совершил эти зверства против человечества, заплатят за них», – заявил Трамп.

Избранный президент США заявил о том, что «ответственные пострадают сильнее».

Ранее ЦАХАЛ сообщила, что в секторе Газа погиб 21-летний офицер бронетанковых войск Омер Нойтра, захваченный радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г. 

28 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры «Хамаса» и устранения угрозы безопасности еврейского государства.

По данным издания Israel Hayom на 2 ноября, в живых остался только 51 израильский заложник из более 250, захваченных боевиками «Хамаса» 7 октября прошлого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре говорил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Данные о количестве выживших заложников официально не подтверждены.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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