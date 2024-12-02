Трамп пообещал «ад» на Ближнем Востоке в случае невозвращения заложников из Газы
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал «ад» на Ближнем Востоке в случае, если заложники, удерживаемые в секторе Газа, не будут освобождены до его инаугурации 20 января. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«...если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 г., когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке разразится ад, и те, кто совершил эти зверства против человечества, заплатят за них», – заявил Трамп.
Избранный президент США заявил о том, что «ответственные пострадают сильнее».
Ранее ЦАХАЛ сообщила, что в секторе Газа погиб 21-летний офицер бронетанковых войск Омер Нойтра, захваченный радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г.
28 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры «Хамаса» и устранения угрозы безопасности еврейского государства.
По данным издания Israel Hayom на 2 ноября, в живых остался только 51 израильский заложник из более 250, захваченных боевиками «Хамаса» 7 октября прошлого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре говорил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Данные о количестве выживших заложников официально не подтверждены.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.