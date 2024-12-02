Армия Израиля сообщила о гибели заложника в секторе Газа
В секторе Газа погиб 21-летний офицер бронетанковых войск Омер Нойтра, захваченный радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным армии, Нойтра был командиром танкового взвода 77-го батальона. Мужчина иммигрировал из Нью-Йорка, у него было гражданство США. Семья заложника проинформирована о его гибели.
28 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры «Хамаса» и устранения угрозы безопасности еврейского государства.
По данным издания Israel Hayom на 2 ноября, в живых остался только 51 израильский заложник из более 250, захваченных боевиками «Хамаса» 7 октября прошлого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре говорил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Данные о количестве выживших заложников официально не подтверждены.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.