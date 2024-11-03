Israel Hayom: большинство израильских заложников в Газе погибли

Боевые действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, погибли 43 020 человек и 101 110 ранены «в результате израильской агрессии».