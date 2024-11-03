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Israel Hayom: большинство израильских заложников в Газе погибли

Ведомости

В живых остался только 51 израильский заложник из более 250, захваченных палестинской группировкой «Хамас» 7 октября 2023 г., передает издание Israel Hayom со ссылкой на данные израильской разведки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре, по данным издания, говорил, что в живых в Газе остается примерно половина заложников.

Уточняется, что такие данные о количестве выживших пленных официально не подтверждены, сейчас военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжается. МИД Израиля 28 октября сообщил, что «Хамас» все еще удерживает в заложниках 101 израильтянина.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, погибли 43 020 человек и 101 110 ранены «в результате израильской агрессии».

Осенью этого года Израиль начал военную операцию против ливанской группировки «Хезболла». 1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, комментируя публикацию Newsweek, заявил, что Россия готова стать посредником между Израилем и шиитским движением «Хезболла».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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