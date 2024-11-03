Israel Hayom: большинство израильских заложников в Газе погибли
В живых остался только 51 израильский заложник из более 250, захваченных палестинской группировкой «Хамас» 7 октября 2023 г., передает издание Israel Hayom со ссылкой на данные израильской разведки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре, по данным издания, говорил, что в живых в Газе остается примерно половина заложников.
Уточняется, что такие данные о количестве выживших пленных официально не подтверждены, сейчас военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжается. МИД Израиля 28 октября сообщил, что «Хамас» все еще удерживает в заложниках 101 израильтянина.
Боевые действия в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, погибли 43 020 человек и 101 110 ранены «в результате израильской агрессии».
Осенью этого года Израиль начал военную операцию против ливанской группировки «Хезболла». 1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, комментируя публикацию Newsweek, заявил, что Россия готова стать посредником между Израилем и шиитским движением «Хезболла».