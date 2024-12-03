ТАСС: главы МИД НАТО обсудят в Брюсселе применение «Орешника»

Уже 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник». Мишенью стал завод «Южмаш» в Днепре (до 2016 г. – Днепропетровск). Путин назвал удар ответом на разрешение стран Запада бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки по объектам в Курской и Брянской областях.