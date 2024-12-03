ТАСС: главы МИД НАТО обсудят в Брюсселе применение «Орешника»
Главы МИД НАТО обсудят применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на финальной встрече 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Дискуссия будет касаться как темы применения «Орешника» и поддержки Украины, в том числе поставок ей средств ПВО, так и угрозы безопасности странам НАТО.
17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.
Уже 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник». Мишенью стал завод «Южмаш» в Днепре (до 2016 г. – Днепропетровск). Путин назвал удар ответом на разрешение стран Запада бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки по объектам в Курской и Брянской областях.