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ТАСС: главы МИД НАТО обсудят в Брюсселе применение «Орешника»

Ведомости

Главы МИД НАТО обсудят применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на финальной встрече 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Дискуссия будет касаться как темы применения «Орешника» и поддержки Украины, в том числе поставок ей средств ПВО, так и угрозы безопасности странам НАТО.

17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

Уже 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ успешно провела испытания новейшей ракеты средней дальности, которая получила название «Орешник». Мишенью стал завод «Южмаш» в Днепре (до 2016 г. – Днепропетровск). Путин назвал удар ответом на разрешение стран Запада бить своими дальнобойными системами вглубь России и атаки по объектам в Курской и Брянской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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