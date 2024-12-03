Bloomberg: помилование сына Байденом может усилить позиции Трампа
Публичное оправдание президентом США Джо Байденом своего решения помиловать сына Хантера Байдена, в котором он обвиняет министерство юстиции в политическом преследовании, угрожает подорвать выстраиваемый десятилетиями образ честного политика, чья главная цель – защищать неприкосновенность важнейших институтов США. Об этом пишет Bloomberg.
Резкая смена курса Байдена привела к тому, что республиканцы обвинили президента во лжи общественности перед выборами. Белый дом почти не объяснил это решение, заявив лишь, что Байден передумал после того, как провел празднование Дня благодарения вместе с сыном.
Помимо того, что оправдания Байдена «запятнали его наследие», и без того сильно пострадавшее из-за отказа от участия в президентской гонке и последующей победы Дональда Трампа, они вызвали опасения даже среди союзников, что его действия будут использованы новой администрацией для пересмотра федерального законодательства и отмены давних норм, защищающих независимость системы уголовного правосудия.
В заявлении Байджена говорилось, что судебные преследования Хантера Байдена были политизированы. Эту точку зрения чиновники из администрации Трампа уже использовали для оправдания запланированных реформ в Министерстве юстиции, Федеральном бюро расследований и разведывательных агентствах. Это вмешательство дает Трампу политическое прикрытие для своих будущих решений о помиловании. Трамп регулярно размышлял о помиловании или смягчении приговоров для всех осужденных за беспорядки в капитолии 6 января 2021 г. и сразу же поднял этот вопрос в ответ на действия Байдена.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз за последние полтора года подчеркивала на пресс-конференциях, что Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном Хантером Байденом. После этого решения Жан-Пьер указала на двойные стандарты системы и напомнила, что неоднократно заявляла, что дело рассматривалось бы иначе, если бы обвиняемый не был сыном президента. «Президент решил, что хватит уже. И президент принял меры. И он также считает, что они пытались сломить его сына, чтобы сломить его самого», – сказала она.
«Президент решил, что хватит уже. И президент принял меры. И он также считает, что они пытались сломить его сына, чтобы сломить его самого», – сказала она.