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Bloomberg: помилование сына Байденом может усилить позиции Трампа

Ведомости

Публичное оправдание президентом США Джо Байденом своего решения помиловать сына Хантера Байдена, в котором он обвиняет министерство юстиции в политическом преследовании, угрожает подорвать выстраиваемый десятилетиями образ честного политика, чья главная цель – защищать неприкосновенность важнейших институтов США. Об этом пишет Bloomberg.

Резкая смена курса Байдена привела к тому, что республиканцы обвинили президента во лжи общественности перед выборами. Белый дом почти не объяснил это решение, заявив лишь, что Байден передумал после того, как провел празднование Дня благодарения вместе с сыном.

Помимо того, что оправдания Байдена «запятнали его наследие», и без того сильно пострадавшее из-за отказа от участия в президентской гонке и последующей победы Дональда Трампа, они вызвали опасения даже среди союзников, что его действия будут использованы новой администрацией для пересмотра федерального законодательства и отмены давних норм, защищающих независимость системы уголовного правосудия.

В заявлении Байджена говорилось, что судебные преследования Хантера Байдена были политизированы. Эту точку зрения чиновники из администрации Трампа уже использовали для оправдания запланированных реформ в Министерстве юстиции, Федеральном бюро расследований и разведывательных агентствах. Это вмешательство дает Трампу политическое прикрытие для своих будущих решений о помиловании. Трамп регулярно размышлял о помиловании или смягчении приговоров для всех осужденных за беспорядки в капитолии 6 января 2021 г. и сразу же поднял этот вопрос в ответ на действия Байдена.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз за последние полтора года подчеркивала на пресс-конференциях, что Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном Хантером Байденом. После этого решения Жан-Пьер указала на двойные стандарты системы и напомнила, что неоднократно заявляла, что дело рассматривалось бы иначе, если бы обвиняемый не был сыном президента. «Президент решил, что хватит уже. И президент принял меры. И он также считает, что они пытались сломить его сына, чтобы сломить его самого», – сказала она.

«Президент решил, что хватит уже. И президент принял меры. И он также считает, что они пытались сломить его сына, чтобы сломить его самого», – сказала она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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