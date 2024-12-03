Bloomberg: помилование сына Байденом может усилить позиции Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер шесть раз за последние полтора года подчеркивала на пресс-конференциях, что Байден не будет вмешиваться в судебные разбирательства, связанные с его сыном Хантером Байденом. После этого решения Жан-Пьер указала на двойные стандарты системы и напомнила, что неоднократно заявляла, что дело рассматривалось бы иначе, если бы обвиняемый не был сыном президента. «Президент решил, что хватит уже. И президент принял меры. И он также считает, что они пытались сломить его сына, чтобы сломить его самого», – сказала она.