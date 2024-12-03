Замминистра иностранных дел РФ встретился с главами МИД Иордании и Ливана
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на полях министерской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа встретился с главами МИД Иордании и Ливана Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади и Абдаллой Бу Хабибом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Форум состоялся под эгидой президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. На нем обсуждались задачи обеспечения безопасных поставок помощи пострадавшим и нуждающимся в анклаве. Рассматривались также вопросы перезапуска мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, ведущего к созданию суверенного государства Палестина в границах 1967 г., включающих Западный берег реки Иордан и Газу, со столицей в Восточном Иерусалиме.
Вершинин обозначил принципиальные подходы России к разрешению нынешнего кризиса в зоне конфликта, среди которых остановка кровопролития, гуманитарное содействие, безальтернативность долгосрочного урегулирования на двугосударственной основе. Он отметил важность защиты и обеспечения прав палестинцев, в том числе на самоопределение и возвращение и подтвердил поддержку мандатов профильных структур ООН, прежде всего БАПОР.
На полях конференции замминистра провел серию двусторонних встреч, включая глав МИД Иордании и Ливана, специального посланника правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюня, генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, старшего координатора ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в секторе Газа Сигрида Каага и гуманитарного координатора ООН по ситуации на оккупированной палестинской территории Муханнада Хади.
28 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры радикальной палестинской группировки «Хамас» и устранения угрозы безопасности еврейского государства.
Бои в Газе продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.