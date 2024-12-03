Путин направил телеграмму по случаю премьеры нового фильма Кустурицы

26 ноября Кустурица подтвердил намерение получить гражданство России. По словам режиссера, паспорт РФ ему нужен для того, чтобы снимать фильмы. Он отметил, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают друг с другом в области культуры. В марте Кустурица говорил ТАСС, что и так считает себя гражданином РФ, потому что очень любит эту страну, поэтому и рассматривает для себя возможность получить новый паспорт.