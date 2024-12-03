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Путин направил телеграмму по случаю премьеры нового фильма Кустурицы

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму, адресованную патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма «Люди Христовы. Наше время», а также гостям российской премьеры фильма. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, фильм является документальным свидетельством «трагических событий, происходящих на Украине». Он также напомнил, что мировая премьера фильма, состоявшаяся в Белграде, вызвала широкий общественный резонанс. Путин отметил, что кадры фильма дают надежду, вселяют уверенность в том, что, «сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками, мы сможем достойно ответить на любые вызовы».

Премьера документального фильма «Люди Христовы. Наше время» состоялась 18 сентября в Белграде. Режиссером картины стал Эмир Кустурица, сценаристом – Йован Маркович.

26 ноября Кустурица подтвердил намерение получить гражданство России. По словам режиссера, паспорт РФ ему нужен для того, чтобы снимать фильмы. Он отметил, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают друг с другом в области культуры. В марте Кустурица говорил ТАСС, что и так считает себя гражданином РФ, потому что очень любит эту страну, поэтому и рассматривает для себя возможность получить новый паспорт.

В конце октября Кустурица заявил, что будет снимать фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» летом 2025 г. в Краснодарском крае. У него в планах также экранизация «Казаков» Льва Толстого и фильм по Николаю Гоголю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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