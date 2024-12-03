Умер подаренный Путиным губернатору японской префектуры кот Мир

В 2020 г. Сатакэ рассказывал в беседе с ТАСС, что подаренный Путиным кот «прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме», и признавался, что для него это «особенное существо». В 2020 г. Мир был отправлен на карантин из-за риска заражения коронавирусом, после чего вернулся в семью Сатакэ.