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Умер подаренный Путиным губернатору японской префектуры кот Мир

Ведомости

Сибирский кот Мир, которого губернатор японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ получил в подарок от президента России Владимира Путина, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью префектуры.

По данным агентства, причиной смерти животного стала болезнь, но не уточняется, какая именно.

Путин подарил Сатакэ котенка в 2012 г. в ответ на подарок японского губернатора, который преподнес российскому президенту щенка породы акита-ину в знак признательности за помощь России после стихийных бедствий в марте 2011 г.

В 2020 г. Сатакэ рассказывал в беседе с ТАСС, что подаренный Путиным кот «прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме», и признавался, что для него это «особенное существо». В 2020 г. Мир был отправлен на карантин из-за риска заражения коронавирусом, после чего вернулся в семью Сатакэ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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