Умер подаренный Путиным губернатору японской префектуры кот Мир
Сибирский кот Мир, которого губернатор японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ получил в подарок от президента России Владимира Путина, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью префектуры.
По данным агентства, причиной смерти животного стала болезнь, но не уточняется, какая именно.
Путин подарил Сатакэ котенка в 2012 г. в ответ на подарок японского губернатора, который преподнес российскому президенту щенка породы акита-ину в знак признательности за помощь России после стихийных бедствий в марте 2011 г.
В 2020 г. Сатакэ рассказывал в беседе с ТАСС, что подаренный Путиным кот «прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме», и признавался, что для него это «особенное существо». В 2020 г. Мир был отправлен на карантин из-за риска заражения коронавирусом, после чего вернулся в семью Сатакэ.