Подозрения Финляндии об умышленном повреждении интернет-кабеля не подтвердились
Интернет-кабель между Финляндией и Швецией был оборван в связи с земляными работами на стройплощадке, оснований подозревать преступление нет, сообщает Yle со ссылкой на финскую полицию.
«По сообщению полиции, в поломке оптоволоконного кабеля в Эспоо и Вихти нет оснований подозревать преступление», – говорится в материале.
Финские правоохранители изучили детали происшествия и заявили, что не намерены начинать предварительное расследование. Отмечается, что неисправности уже устранены, соединение восстановлено.
3 декабря шведская газета Aftonbladet сообщила, что между Швецией и Финляндией произошел новый обрыв интернет-кабеля. Повреждение было обнаружено вечером 2 декабря на финской территории. По данным издания, полиция подозревала, что это случилось в результате преступления.
18 ноября LRT сообщало о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, проложенного по дну Балтийского моря. Тогда же был перерезан телекоммуникационный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией в районе трубопровода «Северный поток». Руководство Cinia Oy заявляло, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне.