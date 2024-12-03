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Подозрения Финляндии об умышленном повреждении интернет-кабеля не подтвердились

Ведомости

Интернет-кабель между Финляндией и Швецией был оборван в связи с земляными работами на стройплощадке, оснований подозревать преступление нет, сообщает Yle со ссылкой на финскую полицию.

«По сообщению полиции, в поломке оптоволоконного кабеля в Эспоо и Вихти нет оснований подозревать преступление», – говорится в материале.

Финские правоохранители изучили детали происшествия и заявили, что не намерены начинать предварительное расследование. Отмечается, что неисправности уже устранены, соединение восстановлено.

3 декабря шведская газета Aftonbladet сообщила, что между Швецией и Финляндией произошел новый обрыв интернет-кабеля. Повреждение было обнаружено вечером 2 декабря на финской территории. По данным издания, полиция подозревала, что это случилось в результате преступления.

18 ноября LRT сообщало о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, проложенного по дну Балтийского моря. Тогда же был перерезан телекоммуникационный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией в районе трубопровода «Северный поток». Руководство Cinia Oy заявляло, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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