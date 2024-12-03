Подозрения Финляндии об умышленном повреждении интернет-кабеля не подтвердились

18 ноября LRT сообщало о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, проложенного по дну Балтийского моря. Тогда же был перерезан телекоммуникационный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией в районе трубопровода «Северный поток». Руководство Cinia Oy заявляло, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне.