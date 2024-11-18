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В Литве зафиксировали обрыв подводного кабеля связи до Швеции

Ведомости

Кабель связи между Литвой и Швецией, проложенный по дну Балтийского моря, был разорван, передает LRT со ссылкой на слова директора по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюса Шемешкявичюса.

По информации Шемешкявичюса, кабель был перерезан еще утром 17 ноября. Системы сразу сообщили о потере связи. Связь со Швецией обеспечивается по трем кабелям, а из-за разрыва уровень доступа к интернет-ресурсам снизился на треть, добавил Шемешкявичюс, подчеркнув, что поврежденный кабель достаточно старый и с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий зафиксировано не было, а причиной разрыва мог стать неправильно поставленный якорь морским судом, заключил он.

18 ноября в Хельсинки заявили о ЧП на телекоммуникационном кабеле C-Lion1 компании Cinia Oy между Финляндией и ФРГ. Он также был разорван. Причина неисправности была неизвестна компании, в связи с чем она начала расследование.

Позже на пресс-конференции руководство Cinia Oy сообщило, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне. По словам директора по связям с общественностью Анри Кронлунда, в настоящее время нет точной информации о том, был ли C-Lion1 целью преднамеренной диверсии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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