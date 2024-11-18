В Литве зафиксировали обрыв подводного кабеля связи до Швеции
Кабель связи между Литвой и Швецией, проложенный по дну Балтийского моря, был разорван, передает LRT со ссылкой на слова директора по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюса Шемешкявичюса.
По информации Шемешкявичюса, кабель был перерезан еще утром 17 ноября. Системы сразу сообщили о потере связи. Связь со Швецией обеспечивается по трем кабелям, а из-за разрыва уровень доступа к интернет-ресурсам снизился на треть, добавил Шемешкявичюс, подчеркнув, что поврежденный кабель достаточно старый и с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий зафиксировано не было, а причиной разрыва мог стать неправильно поставленный якорь морским судом, заключил он.
18 ноября в Хельсинки заявили о ЧП на телекоммуникационном кабеле C-Lion1 компании Cinia Oy между Финляндией и ФРГ. Он также был разорван. Причина неисправности была неизвестна компании, в связи с чем она начала расследование.
Позже на пресс-конференции руководство Cinia Oy сообщило, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне. По словам директора по связям с общественностью Анри Кронлунда, в настоящее время нет точной информации о том, был ли C-Lion1 целью преднамеренной диверсии.