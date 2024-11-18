В Хельсинки заявили о ЧП на телекоммуникационном кабеле между Финляндией и ФРГ
Телекоммуникационный кабель связи C-Lion1 компании Cinia Oy, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией вблизи трубопровода «Северный поток», оборван. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на заявление руководства компании.
Ранее 18 ноября Cinia Oy на своем сайте сообщила, что в подводном кабеле C-Lion1, соединяющем Финляндию и Германию, обнаружен дефект. Причина неисправности была неизвестна компании, в связи с чем она начала расследование.
Позже на пресс-конференции руководство Cinia Oy сообщило, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне. По словам директора по связям с общественностью Анри Кронлунда, в настоящее время нет точной информации о том, был ли C-Lion1 целью преднамеренной диверсии.
Ремонтное судно уже отправилось на место. Точное время устранения повреждения пока неизвестно, но обычно для подводных кабелей оно составляет 5-15 дней, передает Ilta-Sanomat.
Кабель C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 г., его протяженность составляет почти 1200 км. Он проходит в непосредственной близости от газопровода «Северный поток». Издание Yle отмечает, что это единственный кабель, соединяющий напрямую Финляндию и Центральную Европу.
В начале сентября телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что власти США опасаются повреждения международных подводных коммуникаций со стороны России, так как якобы обнаружили возросшую военную активность РФ вокруг ключевых подводных кабелей по всему миру. По данным телеканала, США «регулярно отслеживают российские корабли, которые патрулируют вблизи критической морской инфраструктуры». Источник CNN добавил, что Россия якобы продолжает развивать военно-морской потенциал для реализации подводных операций.