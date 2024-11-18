В Хельсинки заявили о ЧП на телекоммуникационном кабеле между Финляндией и ФРГ

Позже на пресс-конференции руководство Cinia Oy сообщило, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне. По словам директора по связям с общественностью Анри Кронлунда, в настоящее время нет точной информации о том, был ли C-Lion1 целью преднамеренной диверсии.