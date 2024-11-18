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В Хельсинки заявили о ЧП на телекоммуникационном кабеле между Финляндией и ФРГ

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Телекоммуникационный кабель связи C-Lion1 компании Cinia Oy, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией вблизи трубопровода «Северный поток», оборван. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на заявление руководства компании.

Ранее 18 ноября Cinia Oy на своем сайте сообщила, что в подводном кабеле C-Lion1, соединяющем Финляндию и Германию, обнаружен дефект. Причина неисправности была неизвестна компании, в связи с чем она начала расследование.

Позже на пресс-конференции руководство Cinia Oy сообщило, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне. По словам директора по связям с общественностью Анри Кронлунда, в настоящее время нет точной информации о том, был ли C-Lion1 целью преднамеренной диверсии.

Ремонтное судно уже отправилось на место. Точное время устранения повреждения пока неизвестно, но обычно для подводных кабелей оно составляет 5-15 дней, передает Ilta-Sanomat.

Кабель C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 г., его протяженность составляет почти 1200 км. Он проходит в непосредственной близости от газопровода «Северный поток». Издание Yle отмечает, что это единственный кабель, соединяющий напрямую Финляндию и Центральную Европу.

В начале сентября телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что власти США опасаются повреждения международных подводных коммуникаций со стороны России, так как якобы обнаружили возросшую военную активность РФ вокруг ключевых подводных кабелей по всему миру. По данным телеканала, США «регулярно отслеживают российские корабли, которые патрулируют вблизи критической морской инфраструктуры». Источник CNN добавил, что Россия якобы продолжает развивать военно-морской потенциал для реализации подводных операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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