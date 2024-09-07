CNN: США зафиксировали возросшую активность РФ вблизи подводных коммуникаций

В сентябре 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны завершили следствие, так и не определив виновников. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям. В августе в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины.