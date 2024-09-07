CNN: США зафиксировали возросшую активность РФ вблизи подводных коммуникаций
Власти США опасаются повреждения международных подводных коммуникаций со стороны России, так как якобы обнаружили возросшую военную активность РФ вокруг ключевых подводных кабелей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
«Мы обеспокоены возросшей военно-морской активностью России по всему миру и тем, что расчет решений России по нанесению ущерба критически важной подводной инфраструктуре США и союзников может меняться», – цитирует телеканал одного из собеседников.
Источник добавил, что Россия якобы продолжает развивать военно-морской потенциал для реализации подводных операций.
По данным телеканала, США «регулярно отслеживают российские корабли, которые патрулируют вблизи критической морской инфраструктуры».
«Любая деятельность, которая наносит ущерб инфраструктуре морского дна, включая подводные кабели, особенно в периоды повышенной напряженности, чревата недопониманием, которое может привести к непреднамеренной эскалации. США были бы особенно обеспокоены повреждением критически важной подводной инфраструктуры нашей страны или наших союзников», – сказал собеседник CNN.
В сентябре 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия. Первые две страны завершили следствие, так и не определив виновников. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям. В августе в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины.