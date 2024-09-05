Президент выразил недоумение из-за отказа ФРГ включить нитку «Северного потока»
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024 выразил недоумение в связи с отказом Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока».
Глава государства уточнил, что не понимает отношения к европейским партнерам, которое демонстрируют в США и на Украине.
«Взорвали обе нитки "Северного потока – 1" и одну нитку "Северного потока – 2". Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии, что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить?» – поинтересовался Путин.
Российский лидер добавил, что 27, 5 млрд куб м. газа сразу же пошло бы в Европу. По его словам, получать российский газ через территорию Украины и газопровод «Турецкий поток» можно, а по нитке, идущей по дну Балтийского моря, нет. «Это шизофрения и чушь просто», – заключил Путин.
Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям, также сообщалось, что они были реализованы после одобрения президента Украины Владимира Зеленского.
В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам.