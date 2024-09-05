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Президент выразил недоумение из-за отказа ФРГ включить нитку «Северного потока»

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024 выразил недоумение в связи с отказом Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока».

Глава государства уточнил, что не понимает отношения к европейским партнерам, которое демонстрируют в США и на Украине.

«Взорвали обе нитки "Северного потока – 1" и одну нитку "Северного потока – 2". Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии, что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить?» – поинтересовался Путин.

Российский лидер добавил, что 27, 5 млрд куб м. газа сразу же пошло бы в Европу. По его словам, получать российский газ через территорию Украины и газопровод «Турецкий поток» можно, а по нитке, идущей по дну Балтийского моря, нет. «Это шизофрения и чушь просто», – заключил Путин.

Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям, также сообщалось, что они были реализованы после одобрения президента Украины Владимира Зеленского.

В августе этого года в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». В причастности к ним подозреваются трое граждан Украины. Предполагается, что они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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