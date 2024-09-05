Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства. В западных СМИ неоднократно публиковались статьи о причастности Украины к диверсиям, также сообщалось, что они были реализованы после одобрения президента Украины Владимира Зеленского.