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Между Швецией и Финляндией произошел новый обрыв интернет-кабеля

Ведомости

Новый обрыв интернет-кабеля произошел между Швецией и Финляндией, сообщает Aftonbladet.

Разрыв был обнаружен вечером 2 декабря на финской территории. Полиция подозревает, что это произошло в результате преступления, власти Швеции проинформированы о случившемся.

В середине ноября LRT сообщило о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, проложенного по дну Балтийского моря. Тогда же был перерезан телекоммуникационный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией вблизи трубопровода «Северный поток». На пресс-конференции руководство Cinia Oy сообщило, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне.

В начале сентября телеканал CNN, ссылаясь на информацию от двух американских чиновников, сообщил о беспокойстве властей США по поводу потенциального повреждения Россией международных подводных коммуникаций из-за якобы возросшей военной активности РФ вблизи стратегически важных подводных кабелей по всему миру. Один из источников телеканала подчеркнул, что Россия якобы продолжает наращивать военно-морской потенциал для проведения подводных операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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