Между Швецией и Финляндией произошел новый обрыв интернет-кабеля
Разрыв был обнаружен вечером 2 декабря на финской территории. Полиция подозревает, что это произошло в результате преступления, власти Швеции проинформированы о случившемся.
В середине ноября LRT сообщило о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, проложенного по дну Балтийского моря. Тогда же был перерезан телекоммуникационный кабель C-Lion1 компании Cinia Oy, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией вблизи трубопровода «Северный поток». На пресс-конференции руководство Cinia Oy сообщило, что кабель был перерезан в шведской экономической зоне.
В начале сентября телеканал CNN, ссылаясь на информацию от двух американских чиновников, сообщил о беспокойстве властей США по поводу потенциального повреждения Россией международных подводных коммуникаций из-за якобы возросшей военной активности РФ вблизи стратегически важных подводных кабелей по всему миру. Один из источников телеканала подчеркнул, что Россия якобы продолжает наращивать военно-морской потенциал для проведения подводных операций.