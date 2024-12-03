ВМФ и ВКС России запустили ракеты «Циркон» во время учений в Средиземном море

Учения в восточной части Средиземного моря проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России с 1 по 3 декабря, под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Согласно сообщению Минобороны, части ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания. Отмечается, что часть боевых упражнений выполняется при помощи оружия и новейших систем поражения, недавно принятых на вооружение ВМФ и ВКС.