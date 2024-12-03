Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ВМФ и ВКС России запустили ракеты «Циркон» во время учений в Средиземном море

Ведомости

Военно-морской флот (ВМФ) и Воздушно-комические силы (ВКС) России выполнили пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования, сообщили в Минобороны. Они проводились в рамках учений в Средиземном море.

Экипажи фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко» использовали гиперзвуковые ракеты «Циркон». Подводная лодка «Новороссийск» осуществила пуск крылатой ракеты «Калибр». Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс». Назначенные цели поражены прямыми попаданиями, сообщили в Минобороны.

В общей сложности в учениях задействовано более 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, а также 24 летательных аппарата. Среди них – истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Учения в восточной части Средиземного моря проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России с 1 по 3 декабря, под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Согласно сообщению Минобороны, части ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания. Отмечается, что часть боевых упражнений выполняется при помощи оружия и новейших систем поражения, недавно принятых на вооружение ВМФ и ВКС.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных