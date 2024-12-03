ВМФ и ВКС России запустили ракеты «Циркон» во время учений в Средиземном море
Военно-морской флот (ВМФ) и Воздушно-комические силы (ВКС) России выполнили пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования, сообщили в Минобороны. Они проводились в рамках учений в Средиземном море.
Экипажи фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко» использовали гиперзвуковые ракеты «Циркон». Подводная лодка «Новороссийск» осуществила пуск крылатой ракеты «Калибр». Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс». Назначенные цели поражены прямыми попаданиями, сообщили в Минобороны.
В общей сложности в учениях задействовано более 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, а также 24 летательных аппарата. Среди них – истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Учения в восточной части Средиземного моря проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России с 1 по 3 декабря, под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Согласно сообщению Минобороны, части ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания. Отмечается, что часть боевых упражнений выполняется при помощи оружия и новейших систем поражения, недавно принятых на вооружение ВМФ и ВКС.