Иран может рассмотреть возможность отправки своих войск в Сирию

«Если сирийское правительство попросит Иран направить войска в Сирию, мы изучим этот запрос», – сказал он. Кроме того, Аракчи подтвердил, что намерен посетить Россию для обсуждения ситуации в Сирии. По его словам, обстановка в Сирии может нанести вред соседним странам, таким как Ирак, Иордания и Турция.