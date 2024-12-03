Иран может рассмотреть возможность отправки своих войск в Сирию
Иран рассмотрит возможность отправки своих войск в Сирию в случае поступления соответствующего запроса от официального Дамаска. Об этом заявил глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в интервью изданию Al Araby Al Jadeed.
«Если сирийское правительство попросит Иран направить войска в Сирию, мы изучим этот запрос», – сказал он. Кроме того, Аракчи подтвердил, что намерен посетить Россию для обсуждения ситуации в Сирии. По его словам, обстановка в Сирии может нанести вред соседним странам, таким как Ирак, Иордания и Турция.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков.
30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Аракчи, обсудив обострение ситуации в Сирии. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. В ходе разговора министры «выразили крайнюю озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб».