Такер Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым
Американский журналист Такер Карлсон анонсировал скорый выход «абсолютно захватывающего» интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В видеоанонсе Карлсон заявил, что после выхода февральского интервью с президентом России Владимиром Путиным, американцы наблюдали за тем, как администрация президента США Джо Байдена «все ближе подводила США к ядерному конфликту с Россией» – страной, обладающей самым большим в мире ядерным арсеналом. С тех пор этот процесс ускорился и достиг своего апогея за несколько недель после избрания Дональда Трампа.
Энтони Блинкен, нынешний госсекретарь, добавил журналист, прервал все контакты между американским и российским правительствами, никаких переговоров «не было уже более двух лет». Одновременно, по его словам, «большинство американцев не имеют доступа ни к какой другой точке зрения, кроме той, которую им предоставляют NBC News и The New York Times». Он также упомянул, что не может добиться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Поэтому вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова – самого "долгого" министра иностранных дел в мире, который был частью правительства в течение 25 лет и работает в дипломатическом корпусе уже более 40 лет», – сказал журналист.
Карлсон, по его словам, пытался выяснить у Лаврова, движется ли мир к «беспрецедентному конфликту между Россией и США», есть ли способ «вернуть Россию с Востока, из сферы Китая, на Запад» и является ли этот альянс постоянным. Кроме того, команда Карлсона задавала вопросы о том, положит ли Трамп конец конфликту, который «перекраивает мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на планете» и возможно ли это.
Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. В подводке к интервью Карлсон сказал, что беседа состоялась 6 февраля в Кремле. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. Карлсон рассказал в интервью The Wall Street Journal, что по окончании февральского интервью, после того как камеры были выключены, он побеседовал с Путиным наедине вдали от съемочной группы. Президент РФ якобы сказал журналисту, что обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный, отметив при этом, что некоторые члены администрации Байдена с семейными корнями в сегодняшней Украине препятствуют мирным усилиям. Число просмотров интервью на странице Такера в Х достигло отметки в 214 млн.