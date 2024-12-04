Такер Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым

Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. В подводке к интервью Карлсон сказал, что беседа состоялась 6 февраля в Кремле. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. Карлсон рассказал в интервью The Wall Street Journal, что по окончании февральского интервью, после того как камеры были выключены, он побеседовал с Путиным наедине вдали от съемочной группы. Президент РФ якобы сказал журналисту, что обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный, отметив при этом, что некоторые члены администрации Байдена с семейными корнями в сегодняшней Украине препятствуют мирным усилиям. Число просмотров интервью на странице Такера в Х достигло отметки в 214 млн.