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Такер Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым

Ведомости

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал скорый выход «абсолютно захватывающего» интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В видеоанонсе Карлсон заявил, что после выхода февральского интервью с президентом России Владимиром Путиным, американцы наблюдали за тем, как администрация президента США Джо Байдена «все ближе подводила США к ядерному конфликту с Россией» – страной, обладающей самым большим в мире ядерным арсеналом. С тех пор этот процесс ускорился и достиг своего апогея за несколько недель после избрания Дональда Трампа.

Энтони Блинкен, нынешний госсекретарь, добавил журналист, прервал все контакты между американским и российским правительствами, никаких переговоров «не было уже более двух лет». Одновременно, по его словам, «большинство американцев не имеют доступа ни к какой другой точке зрения, кроме той, которую им предоставляют NBC News и The New York Times». Он также упомянул, что не может добиться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Поэтому вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова – самого "долгого" министра иностранных дел в мире, который был частью правительства в течение 25 лет и работает в дипломатическом корпусе уже более 40 лет», – сказал журналист.

Карлсон, по его словам, пытался выяснить у Лаврова, движется ли мир к «беспрецедентному конфликту между Россией и США», есть ли способ «вернуть Россию с Востока, из сферы Китая, на Запад» и является ли этот альянс постоянным. Кроме того, команда Карлсона задавала вопросы о том, положит ли Трамп конец конфликту, который «перекраивает мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на планете» и возможно ли это.

Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля. В подводке к интервью Карлсон сказал, что беседа состоялась 6 февраля в Кремле. Основная тема – спецоперация: почему она началась, как идет и чем может закончиться. Карлсон рассказал в интервью The Wall Street Journal, что по окончании февральского интервью, после того как камеры были выключены, он побеседовал с Путиным наедине вдали от съемочной группы. Президент РФ якобы сказал журналисту, что обеспокоен тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный, отметив при этом, что некоторые члены администрации Байдена с семейными корнями в сегодняшней Украине препятствуют мирным усилиям. Число просмотров интервью на странице Такера в Х достигло отметки в 214 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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