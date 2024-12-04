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В Тбилиси завершился митинг оппозиции

Ведомости

Участники акции протеста проследовали по улицам Тбилиси с шествием и завершили митинг. Об этом сообщает «РИА Новости».

Колонна в 100 человек прошла по улицам Тбилиси, удаляясь от центра города. По мере продвижения отдельные участники покидали толпу.

Протесты в Грузии начались с 28 ноября на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

30 ноября служба госбезопасности Грузии опубликовала заявление о том, что митинги в Тбилиси указывают на попытку насильственного захвата власти в республике. В тот же день Зурабишвили в видеообращении подтвердила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».

3 декабря спецназ с помощью спецтехники сделал попытку разгона оппозиционного митинга у здания парламента Грузии. Бойцы спецназа стали применять брандспойты после того, как митингующие начали забрасывать их петардами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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