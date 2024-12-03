Спецназ начал разгон протестующих в Тбилиси
Спецназ с помощью спецтехники начал разгон оппозиционного митинга у здания парламента Грузии, передает «РИА Новости».
Бойцы спецназа стали применять брандспойты после того, как митингующие начали забрасывать их петардами.
Под напором воды сторонники оппозиции отступили на несколько метров.
Протесты в Грузии начались с 28 ноября на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии. К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
30 ноября служба госбезопасности Грузии опубликовала заявление о том, что митинги в Тбилиси указывают на попытку насильственного захвата власти в республике. В тот же день Зурабишвили в видеообращении подтвердила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».