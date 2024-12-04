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Медведев назвал «прозаседавшимися» лидеров Южной Кореи, Франции, Грузии, Украины

Ведомости

Президенты Южной Кореи, Франции, Грузии и Украины «должны уйти», судьбы первых трех руководителей неизвестны, а украинского лидера – «очевидна», ему грозит «позорная политическая эмиграция или публичная казнь». Об этом «в прозе» в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, все руководители «должны уйти», а президент Украины Владимир Зеленский должен и «исчезнуть». Госслужащий назвал его «просроченным нелегитимным президентом».

Каждый лидер, как утверждает Медведев, «поддерживается США». Он перечисляет актуальные события в каждом из четырех государств и призывает их покинуть должность.

Так, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки», что, по мнению Медведева, означает, что он «изменник», а, например, «президент Франции Макрон не справился с правительственным кризисом», из чего следует, что Макарон – слабак, заявил зампред Совбеза.

Медведев назвал свой пост «Прозаседавшиеся», однако в скобках добавил, что это «НеМаяковский, проза на актуальную тему».

В начале декабря Медведев заявил, что Грузия быстро движется по украинскому пути в темную бездну, такое обычно заканчивается плохо.

Таким образом он прокомментировал протесты, которые продолжаются в республике из-за непризнания оппозицией результатов парламентских выборов и решения властей приостановить переговоры по вступлению страны в Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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