Медведев назвал «прозаседавшимися» лидеров Южной Кореи, Франции, Грузии, Украины
Президенты Южной Кореи, Франции, Грузии и Украины «должны уйти», судьбы первых трех руководителей неизвестны, а украинского лидера – «очевидна», ему грозит «позорная политическая эмиграция или публичная казнь». Об этом «в прозе» в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По мнению Медведева, все руководители «должны уйти», а президент Украины Владимир Зеленский должен и «исчезнуть». Госслужащий назвал его «просроченным нелегитимным президентом».
Каждый лидер, как утверждает Медведев, «поддерживается США». Он перечисляет актуальные события в каждом из четырех государств и призывает их покинуть должность.
Так, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки», что, по мнению Медведева, означает, что он «изменник», а, например, «президент Франции Макрон не справился с правительственным кризисом», из чего следует, что Макарон – слабак, заявил зампред Совбеза.
Медведев назвал свой пост «Прозаседавшиеся», однако в скобках добавил, что это «НеМаяковский, проза на актуальную тему».
В начале декабря Медведев заявил, что Грузия быстро движется по украинскому пути в темную бездну, такое обычно заканчивается плохо.
Таким образом он прокомментировал протесты, которые продолжаются в республике из-за непризнания оппозицией результатов парламентских выборов и решения властей приостановить переговоры по вступлению страны в Евросоюз.