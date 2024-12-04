Медведев назвал «прозаседавшимися» лидеров Южной Кореи, Франции, Грузии, Украины

Так, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «объявил военное положение, которое отменил парламент и потребовал его отставки», что, по мнению Медведева, означает, что он «изменник», а, например, «президент Франции Макрон не справился с правительственным кризисом», из чего следует, что Макарон – слабак, заявил зампред Совбеза.