Медведев: Грузия быстро движется по украинскому пути
Грузия быстро движется по украинскому пути в темную бездну, такое обычно заканчивается плохо, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Таким образом он прокомментировал протесты, которые продолжаются в республике из-за непризнания оппозицией результатов парламентских выборов и решения властей приостановить переговоры по вступлению страны в Евросоюз.
«В Грузии попытка очередной «цветной («роз», «оранжевой» и пр.) революции». Часть народа на улице орет, крушит и поджигает все вокруг. <...> В общем, налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землей Сакартвело – с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо», – написал политик в своем Telegram-канале.
Медведев также прокомментировал отказ президента Грузии Саломе Зурабишвили покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, назвав ее «безумной теткой». За такие поступки, отметил зампред Совбеза, «раньше вешали на фонарных столбах».
Протесты в Грузии начались 28 ноября на фоне решения правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии.
По оценке Visioner, в третью ночь протеста, 1 декабря, на митинг в Тбилиси вышли около 200 000 человек. В организации назвали «катастрофой» применение слезоточивого газа по толпе. МВД Грузии в то же время заявило, что протест полностью вышел за рамки, предусмотренные законом о собраниях и демонстрациях, и принял насильственный характер.