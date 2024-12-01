Медведев: Грузия быстро движется по украинскому пути

«В Грузии попытка очередной «цветной («роз», «оранжевой» и пр.) революции». Часть народа на улице орет, крушит и поджигает все вокруг. <...> В общем, налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землей Сакартвело – с другой. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо», – написал политик в своем Telegram-канале.