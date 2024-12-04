Захарова: Лавров в интервью Карлсону рассказал о положении дел на Украине

4 декабря Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым. Карлсон пытался выяснить у Лаврова, движется ли мир к «беспрецедентному конфликту между Россией и США», есть ли способ «вернуть Россию с Востока, из сферы Китая, на Запад» и является ли этот альянс постоянным.