Захарова: Лавров в интервью Карлсону рассказал о положении дел на Украине
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал о положении дел на Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, интервью выйдет на днях.
«О том, что сейчас творится на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов», – перечислила она во время еженедельного брифинга.
Кроме того, Лавров затронул происхождение украинского кризиса и рассказал о будущем региона, добавила Захарова.
4 декабря Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым. Карлсон пытался выяснить у Лаврова, движется ли мир к «беспрецедентному конфликту между Россией и США», есть ли способ «вернуть Россию с Востока, из сферы Китая, на Запад» и является ли этот альянс постоянным.
Команда Карлсона также задавала вопросы о том, положит ли Трамп конец конфликту, который «перекраивает мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на планете», и возможно ли это.