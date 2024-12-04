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Захарова: Лавров в интервью Карлсону рассказал о положении дел на Украине

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал о положении дел на Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, интервью выйдет на днях.

«О том, что сейчас творится на территории Украины, что творит киевский режим за пределами территории Украины в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры, объектов», – перечислила она во время еженедельного брифинга.

Кроме того, Лавров затронул происхождение украинского кризиса и рассказал о будущем региона, добавила Захарова.

4 декабря Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым. Карлсон пытался выяснить у Лаврова, движется ли мир к «беспрецедентному конфликту между Россией и США», есть ли способ «вернуть Россию с Востока, из сферы Китая, на Запад» и является ли этот альянс постоянным.

Команда Карлсона также задавала вопросы о том, положит ли Трамп конец конфликту, который «перекраивает мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на планете», и возможно ли это.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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