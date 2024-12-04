Министр обороны Южной Кореи извинился и подал в отставку
Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал президенту Юн Сок Ёлю прошение об отставке. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
«Я предложил президенту свою отставку, взяв на себя ответственность за все беспорядки, вызванные чрезвычайным положением», – указал Ким в заявлении, отправленном журналистам.
Министр также извинился за то, что вызвал обеспокоенность общественности попыткой президента Юн Сок Ёля ввести военное положение.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании.