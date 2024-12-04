Киргизия и Таджикистан завершили описание общего участка границы

14 сентября 2022 г. на киргизско-таджикской границе произошел конфликт, в ходе которого с обеих сторон погибли десятки человек и были ранены более 200 граждан. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации. По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику.