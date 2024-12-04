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Киргизия и Таджикистан завершили описание общего участка границы

Ведомости

Киргизия и Таджикистан достигли договоренности и полностью завершили описание общей государственной границы. Об этом сообщается на сайте правительства Киргизии.

4 декабря состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. Встреча прошла в киргизском Баткене.

Руководители правительственных делегаций поручили рабочим группам приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации госграницы. «Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», – отмечается в сообщении кабмина.

14 сентября 2022 г. на киргизско-таджикской границе произошел конфликт, в ходе которого с обеих сторон погибли десятки человек и были ранены более 200 граждан. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации. По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику.

Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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