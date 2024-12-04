Киргизия и Таджикистан завершили описание общего участка границы
Киргизия и Таджикистан достигли договоренности и полностью завершили описание общей государственной границы. Об этом сообщается на сайте правительства Киргизии.
4 декабря состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова. Встреча прошла в киргизском Баткене.
Руководители правительственных делегаций поручили рабочим группам приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации госграницы. «Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», – отмечается в сообщении кабмина.
14 сентября 2022 г. на киргизско-таджикской границе произошел конфликт, в ходе которого с обеих сторон погибли десятки человек и были ранены более 200 граждан. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации. По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику.
Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан, в свою очередь, обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.