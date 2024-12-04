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Российские военные взяли под контроль 20 кв. км в районе Раздольного в ДНР

Ведомости

20 кв. км в районе Раздольного в ДНР перешли под контроль ВС РФ, начались бои за населенный пункт Новый Комар. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По словам Рогова, Россия выравнивает линию фронта южнее Великой Новоселки. ВС РФ обходят с севера Великую Новоселку, которая остается крупным логистическим пунктом ВСУ.

26 ноября Рогов сообщил, что Энергодар и окрестности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) были обстреляны пять раз за сутки. Кроме того, были сбиты три дрона и повреждено административное здание. Российские войска уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов для ударов по ЗАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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