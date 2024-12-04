Российские военные взяли под контроль 20 кв. км в районе Раздольного в ДНР
20 кв. км в районе Раздольного в ДНР перешли под контроль ВС РФ, начались бои за населенный пункт Новый Комар. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, пишет ТАСС.
По словам Рогова, Россия выравнивает линию фронта южнее Великой Новоселки. ВС РФ обходят с севера Великую Новоселку, которая остается крупным логистическим пунктом ВСУ.
26 ноября Рогов сообщил, что Энергодар и окрестности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) были обстреляны пять раз за сутки. Кроме того, были сбиты три дрона и повреждено административное здание. Российские войска уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов для ударов по ЗАЭС.