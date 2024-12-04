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Минздрав Ливана сообщил о более 4000 погибших в результате атак Израиля

Ведомости

В результате атак армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Ливан в общей сложности погибли 4047 человек, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абъяд. По его словам, ранения получили 16 638 человек, передает Al Jazeera.

«С 15 сентября текущего года, когда начались интенсивные бомбардировки Бейрута и других городов, число жертв выросло с 645 до 3402, а раненых с 1983 до 14 655», – также сказал он во время пресс-конференции (цитата по ТАСС).

26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он назвал три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», которая рассчитывала, что «Хезболла» будет воевать на ее стороне.

29 ноября Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ быть готовой к «полномасштабной войне» в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено. С 26 ноября израильская армия неоднократно атаковала южные районы Ливана из-за предполагаемой активности шиитского движения «Хезболла».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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