Минздрав Ливана сообщил о более 4000 погибших в результате атак Израиля
В результате атак армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Ливан в общей сложности погибли 4047 человек, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абъяд. По его словам, ранения получили 16 638 человек, передает Al Jazeera.
«С 15 сентября текущего года, когда начались интенсивные бомбардировки Бейрута и других городов, число жертв выросло с 645 до 3402, а раненых с 1983 до 14 655», – также сказал он во время пресс-конференции (цитата по ТАСС).
26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он назвал три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», которая рассчитывала, что «Хезболла» будет воевать на ее стороне.
29 ноября Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ быть готовой к «полномасштабной войне» в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено. С 26 ноября израильская армия неоднократно атаковала южные районы Ливана из-за предполагаемой активности шиитского движения «Хезболла».