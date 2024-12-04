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Путин: в 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры

Ведомости

В 2022 г. ряд государств проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив торговые отношения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Наши предприниматели и компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий, скажем так аккуратно, некоторых стран или, точнее, их руководящих элит. <...> Были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями», – сказал он.

«Этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, мы часто это слышим», – отметил Путин. Но, по словам главы государства, российская экономика не просто восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения.

Путин 4 декабря выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Форум проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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