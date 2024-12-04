Путин: в 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры

«Наши предприниматели и компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий, скажем так аккуратно, некоторых стран или, точнее, их руководящих элит. <...> Были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями», – сказал он.