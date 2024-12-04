Путин: в 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры
В 2022 г. ряд государств проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив торговые отношения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Наши предприниматели и компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий, скажем так аккуратно, некоторых стран или, точнее, их руководящих элит. <...> Были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями», – сказал он.
«Этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, мы часто это слышим», – отметил Путин. Но, по словам главы государства, российская экономика не просто восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения.
Путин 4 декабря выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!». Форум проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.