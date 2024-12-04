Захарова назвала «кознями западной гидры» аннулирование ее визы в Мальту

«Сколько уже козней эта западная гидра устроила всем, в том числе и российским дипломатам! <…> В этом году СМИД [cовет министров иностранных дел] ОБСЕ проходит на Мальте. Мальтийцы выдали визу. Но сегодня, почти прямо перед вылетом… отозвали свое же решение и визу аннулировали», – написала Захарова.