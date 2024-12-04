Захарова назвала «кознями западной гидры» аннулирование ее визы в Мальту
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Запад в том, что Мальта лишила ее визы накануне заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Валлетте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Сколько уже козней эта западная гидра устроила всем, в том числе и российским дипломатам! <…> В этом году СМИД [cовет министров иностранных дел] ОБСЕ проходит на Мальте. Мальтийцы выдали визу. Но сегодня, почти прямо перед вылетом… отозвали свое же решение и визу аннулировали», – написала Захарова.
Она добавила, что в ОБСЕ не осталось «ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов – беспринципность».
Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ должно пройти в столице Мальты 5–6 декабря. В мероприятии запланировано участие главы МИД РФ Сергея Лаврова. 4 декабря российское министерство на своем сайте сообщило, что особое внимание на встрече будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе на предстоящее заседание СМИД.
С февраля 2022 г. Лавров и Захарова находятся под санкциями Евросоюза, Мальта входит в это объединение. В ноябре 2023 г. София запретила Захаровой пролетать над Болгарией (входит в ЕС) в самолете российской делегации, направлявшемся на СМИД ОБСЕ в Македонии. Официальный представитель МИД РФ тогда назвала это решение «опасной глупостью какого-то интригана во властных структурах Болгарии».