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Захарова назвала «кознями западной гидры» аннулирование ее визы в Мальту

Ведомости

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Запад в том, что Мальта лишила ее визы накануне заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Валлетте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сколько уже козней эта западная гидра устроила всем, в том числе и российским дипломатам! <…> В этом году СМИД [cовет министров иностранных дел] ОБСЕ проходит на Мальте. Мальтийцы выдали визу. Но сегодня, почти прямо перед вылетом… отозвали свое же решение и визу аннулировали», – написала Захарова.

Она добавила, что в ОБСЕ не осталось «ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов – беспринципность».

Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ должно пройти в столице Мальты 5–6 декабря. В мероприятии запланировано участие главы МИД РФ Сергея Лаврова. 4 декабря российское министерство на своем сайте сообщило, что особое внимание на встрече будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе на предстоящее заседание СМИД.

С февраля 2022 г. Лавров и Захарова находятся под санкциями Евросоюза, Мальта входит в это объединение. В ноябре 2023 г. София запретила Захаровой пролетать над Болгарией (входит в ЕС) в самолете российской делегации, направлявшемся на СМИД ОБСЕ в Македонии. Официальный представитель МИД РФ тогда назвала это решение «опасной глупостью какого-то интригана во властных структурах Болгарии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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