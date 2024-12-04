Путин ответил на угрозу Трампа ввести 100%-ные пошлины за отказ БРИКС от доллара

Путин ответил на угрозу Трампа ввести 100%-ные пошлины за отказ БРИКС от доллараПрезидент заявил, что Россия от доллара не отказывалась, это ей отказали в его использовании
Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» ответил на угрозу избранного президента США Дональда Трампа о 100% пошлинах странам БРИКС за создание своей валюты и отказа от доллара. Использование доллара как мировой резервной валюты приносит США «незаработанные деньги в большом объеме», за последние десять лет страна получила $10 трлн, сказал президент: «Просто так, с неба – за факт использования доллара как резервной валюты». По мнению Путина, это означает, что США «потребляют больше, чем производят», а это означает, что США продолжают «заниматься эксплуатацией других экономик мира в свою пользу».
Путин заявил, что Трамп не угрожал, что «те, кто не будет использовать доллар, попадут под санкции или им повысят пошлины». По его мнению, Трамп имел в виду, что если кто-то будет запрещать использовать доллар и ограничивать его, тогда США будут реагировать. Но президент считает, что запрещать использования доллара и не использовать его – это разные вещи.
«Мы никогда не отказывались от доллара! Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использования. И как у нас говорят – за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь конечно надо задумываться, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности и чванства, в том числе и в сфере экономики», – заявил Путин. По его словам, сейчас даже страны-союзники США сокращают свои золотовалютные резервы в долларах и евро. По его подсчетам, за последние десять лет сокращение составило 13%. Повернуть же эти процессы вспять не получается, особенно с помощью санкций и силы, поскольку они являются разрушительными прежде всего для тех, кто их применяет, полагает президент.
Президент напомнил, что Трамп уже четыре года не был в Белом доме, за это время произошли изменения в американской экономике. Преемники же Трампа в Белом доме «сделали очень многое, чтобы подорвать фундаментальные основы доллара как мировой резервной валюты». По его мнению, они стали использовать доллар как инструмент политической и вооруженной борьбы, чтобы нанести ущерб тем странам, которые они считают своими противниками.
Доля США в мировой экономике сокращается, поэтому и влияние доллара на экономические процессы в мире снижается, отметил он. При этом есть и другие финансовые инструменты, которые используются и которые никто не запрещал, вроде биткойна.
Президент ВТБ Андрей Костин заметил, может ли Путин об этом сказать Трампу при разговоре. «Господин Трамп такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается», – ответил президент.
Трамп 30 ноября написал в соцсети Truth Social, что идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, «пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец». Трамп сказал, что требует обязательств от стран БРИКС, что они не создадут новую валюту объединения и не будут поддерживать другую валюту, «чтобы заменить могучий доллар США». В противном случае эти страны столкнуться со 100% пошлинами и попрощаются с продажами «замечательной американской экономике».