Путин ответил на угрозу Трампа ввести 100%-ные пошлины за отказ БРИКС от доллара

«Мы никогда не отказывались от доллара! Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использования. И как у нас говорят – за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь конечно надо задумываться, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности и чванства, в том числе и в сфере экономики», – заявил Путин. По его словам, сейчас даже страны-союзники США сокращают свои золотовалютные резервы в долларах и евро. По его подсчетам, за последние десять лет сокращение составило 13%. Повернуть же эти процессы вспять не получается, особенно с помощью санкций и силы, поскольку они являются разрушительными прежде всего для тех, кто их применяет, полагает президент.