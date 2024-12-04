Кадыров прибыл на прямую линию на БТРе и с украинскими военнопленными
Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на место проведения прямой линии с жителями региона в сопровождении захваченной иностранной военной техники и с украинскими военнопленными. Об этом сообщило агентство «Грозный-информ».
Кадыров находился во главе колонны на бронетранспортере (БТР) со своим 16-летним сыном Адамом, который также является начальником службы безопасности Кадырова.
Момент прибытия Кадырова опубликовало агентство ТАСС. На кадрах, в частности, замечен американский бронеавтомобиль HMMWV и боевая машина пехоты (БМП) M2 Bradley.
На прошлогодней прямой линии глава Чечни заявил, что военная операция на Украине может закончиться летом 2024 г. Он заявлял, что перед военными поставлена задача максимально не разрушать города, а вести переговоры с теми, кто хочет сдаться. Из-за этого не захватили Киев, который «взять было бы проще, чем Мариуполь».
Кадыров заявлял, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, а батальоны и полки с бойцами находятся в подчинении Минобороны и Росгвардии. Тогда Кадыров также сообщил о намерении уйти в отпуск в конце 2024 г. – это поможет ему понять, «какими проектами заняться, чего не хватило».