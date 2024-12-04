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Кадыров прибыл на прямую линию на БТРе и с украинскими военнопленными

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на место проведения прямой линии с жителями региона в сопровождении захваченной иностранной военной техники и с украинскими военнопленными. Об этом сообщило агентство «Грозный-информ».

Кадыров находился во главе колонны на бронетранспортере (БТР) со своим 16-летним сыном Адамом, который также является начальником службы безопасности Кадырова.

Момент прибытия Кадырова опубликовало агентство ТАСС. На кадрах, в частности, замечен американский бронеавтомобиль HMMWV и боевая машина пехоты (БМП) M2 Bradley.

На прошлогодней прямой линии глава Чечни заявил, что военная операция на Украине может закончиться летом 2024 г. Он заявлял, что перед военными поставлена задача максимально не разрушать города, а вести переговоры с теми, кто хочет сдаться. Из-за этого не захватили Киев, который «взять было бы проще, чем Мариуполь».

Кадыров заявлял, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%, а батальоны и полки с бойцами находятся в подчинении Минобороны и Росгвардии. Тогда Кадыров также сообщил о намерении уйти в отпуск в конце 2024 г. – это поможет ему понять, «какими проектами заняться, чего не хватило».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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