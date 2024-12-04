Кадыров прибыл на прямую линию на БТРе и с украинскими военнопленными

На прошлогодней прямой линии глава Чечни заявил, что военная операция на Украине может закончиться летом 2024 г. Он заявлял, что перед военными поставлена задача максимально не разрушать города, а вести переговоры с теми, кто хочет сдаться. Из-за этого не захватили Киев, который «взять было бы проще, чем Мариуполь».