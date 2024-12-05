Дональд Трамп хочет достичь соглашения по Газе к моменту прихода к власти
Избранный президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку о прекращении огня в Газе до того, как он вступит в должность в январе. Об этом заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сообщает Sky News.
«Мы пытаемся скоординировать с ними наши усилия, и все мы согласны с этим и надеемся, что сможем разрешить эту ситуацию до того, как президент вступит в должность», – сказал Аль Тани.
Премьер-министр заявил, что команда Трампа «хочет, чтобы это было решено сейчас – даже сегодня».
Аль Тани также выступил в защиту «Хамаса», которому было разрешено продолжать работу своего политического офиса в Дохе, столице Катара. Он подчеркнул, что эта работа была начата «при полной прозрачности и координации, по просьбе США и Израиля в то время, чтобы использовать ее в качестве переговорной платформы». Он сообщил, что с 2014 г. офис был посредником в нескольких соглашениях о прекращении огня.
«Есть множество ситуаций, в которых мы предотвращали эскалацию с самого начала, чтобы не оказаться в ситуации, подобной той, в которой мы оказались 7 октября. <...> Всегда будет критика, многие партии не одобрят такую политику, но она необходима», – пояснил премьер-министр.
Телеканал напомнил, что Трамп 2 декабря заявил, что «адские муки» будут неизбежны, если заложников не освободят до его возвращения в Белый дом.
«Те, кто несет ответственность, пострадают сильнее, чем кто-либо за всю долгую и славную историю Соединенных Штатов Америки», – написал он в Truth Social.
Говоря о том, что означает переизбрание Трампа для Ближнего Востока, в том числе для отношений с Ираном, премьер-министр Катара сказал, что существует «множество рисков», но «немало возможностей».
«Я надеюсь, что все видят эти возможности», – добавил он.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.