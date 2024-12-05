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Дональд Трамп хочет достичь соглашения по Газе к моменту прихода к власти

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку о прекращении огня в Газе до того, как он вступит в должность в январе. Об этом заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, сообщает Sky News.

«Мы пытаемся скоординировать с ними наши усилия, и все мы согласны с этим и надеемся, что сможем разрешить эту ситуацию до того, как президент вступит в должность», – сказал Аль Тани.

Премьер-министр заявил, что команда Трампа «хочет, чтобы это было решено сейчас – даже сегодня».

Аль Тани также выступил в защиту «Хамаса», которому было разрешено продолжать работу своего политического офиса в Дохе, столице Катара. Он подчеркнул, что эта работа была начата «при полной прозрачности и координации, по просьбе США и Израиля в то время, чтобы использовать ее в качестве переговорной платформы». Он сообщил, что с 2014 г. офис был посредником в нескольких соглашениях о прекращении огня.

«Есть множество ситуаций, в которых мы предотвращали эскалацию с самого начала, чтобы не оказаться в ситуации, подобной той, в которой мы оказались 7 октября. <...> Всегда будет критика, многие партии не одобрят такую политику, но она необходима», – пояснил премьер-министр.

Телеканал напомнил, что Трамп 2 декабря заявил, что «адские муки» будут неизбежны, если заложников не освободят до его возвращения в Белый дом.

«Те, кто несет ответственность, пострадают сильнее, чем кто-либо за всю долгую и славную историю Соединенных Штатов Америки», – написал он в Truth Social.

Говоря о том, что означает переизбрание Трампа для Ближнего Востока, в том числе для отношений с Ираном, премьер-министр Катара сказал, что существует «множество рисков», но «немало возможностей».

«Я надеюсь, что все видят эти возможности», – добавил он.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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