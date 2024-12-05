Дональд Трамп хочет достичь соглашения по Газе к моменту прихода к власти

Аль Тани также выступил в защиту «Хамаса», которому было разрешено продолжать работу своего политического офиса в Дохе, столице Катара. Он подчеркнул, что эта работа была начата «при полной прозрачности и координации, по просьбе США и Израиля в то время, чтобы использовать ее в качестве переговорной платформы». Он сообщил, что с 2014 г. офис был посредником в нескольких соглашениях о прекращении огня.