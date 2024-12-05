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Евросоюз гарантирует передачу Киеву $50 млрд вне зависимости от позиции США

Ведомости

Европейский союз готов предоставить Украине кредит размером $50 млрд даже в случае отказа США выделять средства после вступления в должность президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил замминистра финансов Польши Павел Карбовник, пишет Politico.

По его словам, существует риск того, что Трамп выйдет из соглашения по предоставлению $50 млрд. Карбовник заявил, что избранный президент США должен заявить о своих намерениях, чтобы ЕС мог разработать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

«Мы, как ЕС, примем меры, чтобы гарантировать, что $50 млрд поступят на Украину независимо от Трампа», – сказал он.

В октябре страны G7 согласились предоставить Украине займ в размере $50 млрд. Предполагается, что его будут погашать за счет процентов, полученных от замороженных активов России. По соглашению, Брюссель и Вашингтон намерены выделить по $20 млрд, а оставшуюся часть внесут Великобритания, Канада и Япония. Администрация действующего президента США Джо Байдена обещала выделить указанную сумму.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС может предоставить до 35 млрд евро, если США не выделят свою долю. Карбовник сообщил, что окончательная доля Евросоюза в займе будет определена к концу 2024 г.

Украине в 2025 г. потребуется $126 млрд, чтобы противостоять армии России на поле боя, писала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Указанная сумма гораздо больше той, что западные страны согласовали на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля. Тогда члены альянса договорились о «минимальном базовом финансировании» в 2025 г. на общую сумму $43,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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