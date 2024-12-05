Евросоюз гарантирует передачу Киеву $50 млрд вне зависимости от позиции США

Украине в 2025 г. потребуется $126 млрд, чтобы противостоять армии России на поле боя, писала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Указанная сумма гораздо больше той, что западные страны согласовали на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля. Тогда члены альянса договорились о «минимальном базовом финансировании» в 2025 г. на общую сумму $43,3 млрд.