Украине требуется $126 млрд на продолжение боевых действий в 2025 году

Украине требуется $126 млрд на продолжение боевых действий в 2025 годуНо Дональд Трамп намерен переложить помощь Киеву на Европу
Украине в 2025 г. потребуется $126 млрд, чтобы противостоять армии России на поле боя, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Указанная сумма гораздо больше той, что западные страны согласовали на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля. Тогда члены НАТО договорились о «минимальном базовом финансировании» в 2025 г. на общую сумму $43,3 млрд. По словам источника WSJ, в Киеве осознают, что присоединиться к НАТО у Украины пока не выйдет. Вместо этого украинские власти хотят увеличения военной поддержки Запада, чтобы «компенсировать стремительно растущие военные расходы России».
Как сообщает WSJ, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что западная помощь не обеспечивает потребности ВСУ в технике и оружии. Издание отмечает, что политические издержки от помощи Украине могут превзойти возможности западных стран, особенно с учетом высказанного избранным президентом США Дональдом Трампом намерения сократить поддержку Киева и переложить ее на европейцев.
3 декабря началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО. На ней, как сообщил генсек альянса Марк Рютте, обсудят, как усилить Украину. На этой встрече «мы будем сконцентрированы на том, чтобы убедиться, что Украина, когда она решит войти в мирные переговоры, сделает это с позиции силы», заявил Рютте. По его словам, будущее Украины в НАТО, но сейчас критически важна именно военная помощь Киеву, хотя сближение его с альянсом идет «шаг за шагом». Рютте также ранее заявил Трампу, что подписание мирного договора на выгодных для России условиях плохо скажется на США: они столкнутся с «серьезной угрозой» со стороны Китая, Ирана и КНДР. Сплочение геополитических противников США, как отметил Рютте в интервью газете Financial Times, ставит Вашингтон под угрозу. Именно поэтому, добавил генсек НАТО, Трамп должен продолжать поддерживать Украину.
52%
украинцев за скорейшее начало переговоров
Как пишет WSJ, Вашингтон и Берлин неохотно рассматривают вопрос членства Украины в НАТО. Официальные лица в Вашингтоне, Берлине и других местах обеспокоены тем, что сближение Украины с альянсом может обострить конфронтацию Запада с Москвой. При этом и Украина, и другие члены НАТО считают, что без членства в альянсе Киев не сможет обеспечить себе гарантии безопасности и надежные позиции для мирных переговоров с Россией. «Самая сильная гарантия безопасности – это членство в НАТО», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время визита в Киев 1 декабря.
Согласно опросу от Gallup, украинское население демонстрирует усталость от продолжающихся боевых действий. По его данным, 52% населения на не занятых Россией территориях поддерживает начало переговоров, чтобы вооруженный конфликт закончился «так быстро, как это возможно». В 2023 г. число считающих так граждан Украины составляло всего 27%. 38% респондентов высказались за продолжение боевых действий «до победы Украины», при том что в прошлом году количество ответивших так насчитывало 63%.
Запрашиваемые Киевом $126 млрд – это значительная сумма, превышающая общую (военную и невоенную) помощь Украине от всего Запада в течение 2024 г., говорит завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Тот факт, что подобная цифра попала в СМИ, говорит об активном лоббизме дальнейшего финансирования Украины сторонниками Киева на Западе или самими украинцами. По мнению эксперта, вероятно, что после прихода к власти Трампа США переложат на Европу содержание Украины. Для изыскания новых средств на продолжение конфликта нужно формировать общественное мнение, чем и занимаются западные медиа, отмечает Скориков. В Европе пока хватает политиков, готовых финансировать Украину, но полная передача помощи Киеву под ответственность ЕС вынудит его «очень сильно раскошелиться», отмечает эксперт. При этом Трамп, предлагающий заморозить конфликт, в то время как на это не согласны ни Россия, ни Украина, попытается сохранить лицо и дистанцироваться от украинского конфликта, занявшись экономикой США.
Европа готова и дальше помогать Украине, считает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Для нее сумма $126 млрд в год теоретически по силам (военные расходы Германии в 2024 г. составили около $80 млрд, а Франции – свыше $50 млрд), но все же европейские экономики постепенно выгорают. Стремление ЕС и дальше оказывать поддержку Киеву объясняется его нежеланием стратегической победы России, говорит эксперт. В этом случае Россия будет договариваться с США о будущем Европы, оставив саму ее за бортом. А поговорить с Вашингтоном у Москвы есть о чем – это и стратегические, и обычные вооружения, резюмирует эксперт.