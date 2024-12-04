Украине требуется $126 млрд на продолжение боевых действий в 2025 году

Запрашиваемые Киевом $126 млрд – это значительная сумма, превышающая общую (военную и невоенную) помощь Украине от всего Запада в течение 2024 г., говорит завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Тот факт, что подобная цифра попала в СМИ, говорит об активном лоббизме дальнейшего финансирования Украины сторонниками Киева на Западе или самими украинцами. По мнению эксперта, вероятно, что после прихода к власти Трампа США переложат на Европу содержание Украины. Для изыскания новых средств на продолжение конфликта нужно формировать общественное мнение, чем и занимаются западные медиа, отмечает Скориков. В Европе пока хватает политиков, готовых финансировать Украину, но полная передача помощи Киеву под ответственность ЕС вынудит его «очень сильно раскошелиться», отмечает эксперт. При этом Трамп, предлагающий заморозить конфликт, в то время как на это не согласны ни Россия, ни Украина, попытается сохранить лицо и дистанцироваться от украинского конфликта, занявшись экономикой США.