Великобритания признала зависимость от рыбы из России
Отказом от новых пошлинных ограничений на поставки российской рыбопродукции британские власти признали, что страна зависит от рыбы из РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ).
О том что Британия не будет вводить дополнительных ограничений на поставки рыбопродукции, произведенной из российской рыбы в 2025 г., ранее сообщали Undercurrent News и министерство Великобритании по окружающей среде, продовольствию и сельским делам (DнEFRA). По информации ВАРПЭ, имеются в виду автономные тарифные квоты (ATQ), введенные Великобританией с 2021 г. после выхода из Евросоюза. По ним допускается ввоз в страну без пошлины продукции из трески и минтая, а также различных видов креветок и тростникового сахара. На рыбопромышленников из России льгота не распространяется.
В 2022 г. Британия ввела пошлину в 35% на некоторые товары из РФ, включая рыбу, морепродукты и рыбопродукцию. Мера практически привела к нулю прямые поставки в Великобританию: если в 2021 г. российские рыбаки экспортировали в страну 15 800 т рыбной продукции на сумму 85,3 млн фунтов стерлингов, то в 2023 г. объем поставок составил лишь 74,4 т на 340 000 фунтов стерлингов. Тем не менее, товары из третьих стран, созданные на основе российского сырья, все еще могут ввозиться в Великобританию без уплаты пошлины.
По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, доля Китая в британском импорте филе трески составляет 36%, а минтая – 35%, причем значительная часть этой продукции производится из российского сырья. За девять месяцев текущего года Британия импортировала 541 600 т рыбы и морепродуктов на 2,65 млрд фунтов стерлингов, 10% продукции в натуральном выражении приходится на поставки из КНР. Зверев также отметил, что прямые поставки рыбы из России в Великобританию увеличились в 2,2 раза, достигнув 168 т.
В апреле руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что в 2023 г. география экспорта российской рыбы расширилась на 18 стран. По его словам, основными рынками для России остаются Китай, Япония, Южная Корея, Нидерланды и Нигерия. Рыба из России активно поставляется в африканские и латиноамериканские страны. Шестаков также заявил о планах добиться экспорта в $5,6 млрд в 2024 г.