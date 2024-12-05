Великобритания признала зависимость от рыбы из России

В 2022 г. Британия ввела пошлину в 35% на некоторые товары из РФ, включая рыбу, морепродукты и рыбопродукцию. Мера практически привела к нулю прямые поставки в Великобританию: если в 2021 г. российские рыбаки экспортировали в страну 15 800 т рыбной продукции на сумму 85,3 млн фунтов стерлингов, то в 2023 г. объем поставок составил лишь 74,4 т на 340 000 фунтов стерлингов. Тем не менее, товары из третьих стран, созданные на основе российского сырья, все еще могут ввозиться в Великобританию без уплаты пошлины.