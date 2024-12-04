Рыболовы ожидают резкого снижения вылова минтая в Беринговом море

Рыболовы ожидают резкого снижения вылова минтая в Беринговом мореВ этом году он может уменьшиться на четверть из-за сложной промысловой обстановки
Вылов минтая в Беринговом море – одном из основных российских регионов добычи этого вида рыбы – в 2024 г. снизится почти на четверть в сравнении с 2023 г. до 475 000–480 000 т. Об этом заявил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев на Дальневосточном научно-промысловом совете 28 ноября (запись выступления есть у «Ведомостей»).
На динамике вылова, по его словам, негативно отражаются природные факторы, в том числе влияющие на миграцию рыбы. Снижение освоения минтая – следствие выраженных гидрологических изменений, значительных перемен в объемах и времени миграции в российскую промысловую зону восточно-беринговоморского минтая, пояснял Осинцев. По его словам, из-за сокращения подходов рыбы растет промысловая нагрузка на корфо-карагинский (российский) запас минтая.