Рыболовы ожидают резкого снижения вылова минтая в Беринговом море

Вылов минтая в Беринговом море – одном из основных российских регионов добычи этого вида рыбы – в 2024 г. снизится почти на четверть в сравнении с 2023 г. до 475 000–480 000 т. Об этом заявил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев на Дальневосточном научно-промысловом совете 28 ноября (запись выступления есть у «Ведомостей»).