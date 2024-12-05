Отряд боевых кораблей ВМФ России прибыл с визитом в порт Циндао Китая
Отряд боевых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России прибыл в китайский порт Циндао, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Визит состоялся в рамках выполнения задач дальнего похода и продлится до 9 декабря.
В состав отряда вошли корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий» и «Громкий», а также судно обеспечения «Печенга». В программу визита включены протокольные встречи командования отряда с представителями командования военно-морской базы сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК), а также взаимное посещение кораблей.
Кроме того, в рамках визита экипажи российского отряда боевых кораблей посетят ряд культурных мероприятий, включая осмотр достопримечательностей Циндао и спортивные соревнования с китайскими военными моряками. Согласно заявлению российского военного ведомства, визит отряда боевых кораблей в КНР послужит «практическим шагом в сфере укрепления сотрудничества между флотами двух государств».
С 11 по 16 сентября РФ и Китай провели самые масштабные морские учения за 30 лет. Маневры прошли в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них приняли участие более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 солдат.
В октябре Россия и Китай провели первое совместное патрулирование кораблей береговых охран двух стран в северной части Тихого океана. Тогда группа из пограничных сторожевых кораблей «Петропавловск-Камчатский» и «Анадырь» и двух патрульных кораблей Береговой охраны КНР «Мэйшань» и «Сюшань» пересекла Японское море, вошла в район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана и далее – в акваторию Берингова моря с последующим выходом в Чукотское море через Берингов пролив.